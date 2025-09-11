Liverpool : Hugo Ekitike et Alexander Isak déjà au cœur d’un premier dilemme en Angleterre

Certains diront que c’est un problème de riche, mais Arne Slot va quand même bientôt être confronté à un casse-tête. Cet été, Liverpool a réalisé l’un des mercatos les plus impressionnants de l’histoire en dépensant près de 500 M€. Surtout, les Reds ont parfaitement renforcé leur secteur offensif en recrutant Florian Wirtz (125 M€), Hugo Ekitike (95 M€) et Alexander Isak (150 M€). Trois renforts engagés en échange de 370 M€ pour compenser les départs de Luis Diaz et Darwin Nuñez et le décès tragique de Diogo Jota.

Une concurrence à 245 M€

Depuis le début de la saison, Slot a fait le choix de démarrer ses matches en confiant les ailes à Wirtz et à l’indéboulonnable Mohamed Salah. Fraichement arrivé, Ekitike a pris l’axe. Et le Français s’en sort très bien puisqu’il a marqué 3 buts et délivré 1 passe décisive en 4 apparitions. Après avoir conclu son parcours à l’Eintracht Francfort avec une saison 2024/2025 ponctuée par 22 buts et 13 assists en 48 rencontres, le nouvel international tricolore a parfaitement lancé son aventure sur les bords de la Mersey. Mais aujourd’hui, maintenant qu’Isak a rejoint les Reds, qui aura les faveurs de Slot ?

Interrogé sur la concurrence avec le Suédois, Ekitike s’est dit prêt à affronter ce défi. «C’est plaisant, quand tu joues dans les meilleures équipes, tu t’attends à être en concurrence avec les meilleurs joueurs. Isak c’est un joueur que j’ai regardé personnellement. C’est un plaisir, cela va offrir une rude concurrence et je vais essayer d’être bon et performant pour que ce soit juste le problème du coach.» Et pour le moment, à l’heure où Liverpool s’apprête à affronter Burnley ce week-end, les Anglais voient le Frenchie passer devant l’ancien attaquant de Newcastle. Tout d’abord, pour une raison assez simple et logique.

Pour le moment, avantage (logique) pour Ekitike

Le 8 septembre dernier, Isak a disputé les neuf dernières minutes du match Kosovo-Suède (0-2) comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. C’était la première fois depuis le 25 mai dernier que le Scandinave disputait un match officiel. Autant dire qu’Isak est en manque de rythme, contrairement à Ekitike. Isak a boudé pour forcer son transfert chez les Reds et n’a donc pas joué le moindre match avec Newcastle. « Nous ne ferons rien d’idiot avec lui. Il n’a pas eu de pré-saison avec beaucoup d’entraînements et de matchs. Il ne peut pas jouer 90 minutes », déclarait le sélectionneur suédois Jon Dahl Tomasson avant le match face au Kosovo. Pour le Liverpool Echo, il convient donc de s’attendre à ce que Ekitike débute sur la pelouse de Burnley et qu’Isak ait 20 à 30 minutes à se mettre sous la dent.

Cependant, il n’est pas totalement exclu de voir Isak débuter dimanche prochain. La raison ? Liverpool s’apprête à affronter un calendrier pas évident après son match de dimanche (Atlético de Madrid, Everton, Southampton, Crystal Palace, Galatasaray, Chelsea, Manchester United, Eintracht Francfort). Pour certains, le match à Burnley (14e du classement de Premier League avec deux défaites) serait le plus simple de la série à venir et donc une meilleure occasion pour lancer Isak. Un tel scénario semble toutefois improbable, mais le débat tant attendu est enfin lancé. Et quand Alexander Isak sera enfin à 100%, viendra le temps de savoir si Arne Slot choisira l’option de la concurrence poste pour poste ou s’il fera évoluer tactiquement son équipe, ses deux attaquants pouvant évoluer sur les côtés.