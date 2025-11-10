OL : record d’affluence au Groupama Stadium face au PSG

La fête aurait pu être très belle à Lyon. Auteur d’un match valeureux, l’OL s’est finalement incliné en toute fin de rencontre face au PSG (2-3). Un dénouement triste pour les Gones qui ont pu compter sur un public bruyant ce dimanche à Décines-Charpieu. Dans une belle atmosphère, la fin de match a néanmoins été marquée par des affrontements entre supporters de l’OL et du PSG.

Outre cet événement triste, l’ambiance était au rendez-vous à Lyon où 58 257 supporters étaient présents au Groupama Stadium pour donner de la voix derrière leur équipe. Il s’agissait là d’un record d’affluence cette saison. Pour les grands rendez-vous, le public lyonnais répond toujours présent.