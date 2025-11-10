Menu Rechercher
Commenter 4
Ligue 1

OL : record d’affluence au Groupama Stadium face au PSG

Par Chemssdine Belgacem - Dahbia Hattabi
1 min.
Le Groupama Stadium de Lyon @Maxppp
Lyon 2-3 PSG

La fête aurait pu être très belle à Lyon. Auteur d’un match valeureux, l’OL s’est finalement incliné en toute fin de rencontre face au PSG (2-3). Un dénouement triste pour les Gones qui ont pu compter sur un public bruyant ce dimanche à Décines-Charpieu. Dans une belle atmosphère, la fin de match a néanmoins été marquée par des affrontements entre supporters de l’OL et du PSG.

La suite après cette publicité
Olympique Lyonnais
Vous étiez 5⃣8⃣ 2⃣5⃣7⃣ derrière nos Gones ce soir au Groupama Stadium, un record d'affluence 🙌

Merci pour votre soutien et cette ambiance incroyable ❤💙

#OLPSG 📸 @DamienLGphoto
Voir sur X

Outre cet événement triste, l’ambiance était au rendez-vous à Lyon où 58 257 supporters étaient présents au Groupama Stadium pour donner de la voix derrière leur équipe. Il s’agissait là d’un record d’affluence cette saison. Pour les grands rendez-vous, le public lyonnais répond toujours présent.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Lyon

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Lyon Logo Lyon
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier