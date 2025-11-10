Menu Rechercher
Robinio Vaz privilégie l’équipe de France malgré l’insistance du Sénégal

Par André Martins
Après les convocations des jeunes binationaux Mamadou Sarr (Strasbourg) et Ibrahim Mbaye (PSG), le sélectionneur du Sénégal, Pape Thiaw, avait confié être en discussion avec l’entourage du Marseillais Robinio Vaz, expliquant avoir approché sa famille après avoir assisté à l’un de ses matchs. Mais selon les informations de La Provence, l’attaquant de 18 ans n’envisage absolument pas un changement de nationalité.

Le jeune Olympien, qui espérait une convocation avec l’équipe de France U19, aurait même été surpris de ne pas figurer dans la dernière liste. S’il suscite l’intérêt du Sénégal, son avenir international reste donc, pour le moment, tourné vers les sélections françaises.

