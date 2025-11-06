Ligue 1
Le Sénégal met le paquet pour convaincre Robinio Vaz
@Maxppp
La Fédération sénégalaise veut encore frapper un grand coup sur le terrain des binationaux. Ce matin, le sélectionneur Pape Thiaw a annoncé les convocations du Strasbourgeois Mamadou Sarr et du Parisien Ibrahim Mbaye, mais il a également révélé que des discussions avaient actuellement lieu avec l’entourage du Marseillais Robinio Vaz.
«Je suis parti le regarder à Marseille effectivement. C’est un jeune joueur qui a du potentiel. Je me suis rapproché de sa famille, les discussions continuent. Je sais que c’est une demande nationale», a-t-il confié au sujet de l’attaquant de 18 ans, international U20 français.
