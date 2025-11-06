Menu Rechercher
Commenter
Ligue 1

Le Sénégal met le paquet pour convaincre Robinio Vaz

Par Jordan Pardon
Robinio Vaz face à Lens @Maxppp

La Fédération sénégalaise veut encore frapper un grand coup sur le terrain des binationaux. Ce matin, le sélectionneur Pape Thiaw a annoncé les convocations du Strasbourgeois Mamadou Sarr et du Parisien Ibrahim Mbaye, mais il a également révélé que des discussions avaient actuellement lieu avec l’entourage du Marseillais Robinio Vaz.

La suite après cette publicité

«Je suis parti le regarder à Marseille effectivement. C’est un jeune joueur qui a du potentiel. Je me suis rapproché de sa famille, les discussions continuent. Je sais que c’est une demande nationale», a-t-il confié au sujet de l’attaquant de 18 ans, international U20 français.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Sénégal
Marseille
Robinio Vaz

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Sénégal Flag Sénégal
Marseille Logo Marseille
Robinio Vaz Robinio Vaz
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier