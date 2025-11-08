Federico Balzaretti devient le nouveau directeur sportif adjoint de l’OM

C’était attendu, c’est désormais officiel : Federico Balzaretti est le nouveau directeur adjoint de l’Olympique de Marseille. Comme nous vous l’avions révélé en début de semaine, l’ex-international italien intègre l’organigramme du club phocéen. Il épaulera notamment Medhi Benatia. Depuis sa retraite en 2015, l’ancien défenseur de Palerme a occupé plusieurs rôles en Italie, surtout à l’AS Roma où il était chargé de superviser les joueurs prêtés par le club de la Louve.

« L’Olympique de Marseille est heureux d’annoncer l’arrivée de Federico Balzaretti au poste de Directeur Sportif Adjoint, aux côtés de Medhi Benatia. Né à Turin le 6 décembre 1981, Federico Balzaretti a connu une brillante carrière de joueur, évoluant successivement sous les couleurs du Torino, de la Juventus, de la Fiorentina, de Palermo et de l’AS Roma. International italien, il compte plusieurs sélections avec la Squadra Azzurra et a été finaliste de l’Euro 2012. À l’issue de sa carrière de joueur, Balzaretti a débuté sa reconversion en intégrant le département sportif de l’AS Roma (2015 à 2019) avant de rejoindre Vicenza puis l’Udinese où il a occupé le poste de directeur sportif avant un retour, en janvier 2025, à l’AS Roma. Federico Balzaretti rejoint aujourd’hui l’Olympique de Marseille pour seconder Medhi Benatia. Il aura pour principales missions de superviser la cellule de recrutement et de participer à la valorisation des jeunes talents du club. L’ensemble du club souhaite la bienvenue à Federico Balzaretti et lui adresse tous ses vœux de réussite dans ses nouvelles fonctions », communique l’OM, ce samedi.