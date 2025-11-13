Barça : Xavi dévoile la raison de son départ

Lors d’une conférence sur le leadership à l’Université ESIC, Xavi, légende de la Roja et du Barça, est revenu sur sa dernière année sur le banc blaugrana. « Mon erreur a été de maintenir ces standards élevés pendant seulement un an, depuis mon arrivée jusqu’à nos victoires en Liga et en Supercoupe… Plus tard, j’ai pu être autocritique et je me suis dit : "Bon sang, qu’est-ce qui m’est arrivé ?" », a expliqué l’ancien milieu de terrain du Barça. Selon lui, le fait d’avoir abaissé ses exigences après ces succès a entraîné un relâchement dans l’attitude et l’engagement des joueurs, provoquant une baisse progressive du niveau de l’équipe qui a culminé lors de sa dernière saison, où le club n’a remporté aucun trophée.

L’Espagnol de 45 ans a également évoqué le vestiaire et sa prise de conscience : « j’ai commencé ma carrière d’entraîneur au Barça avec des exigences élevées envers les joueurs et le club, car ce dernier sortait d’une période où les standards étaient moindres. Mais ces exigences avaient été revues à la baisse et les joueurs n’avaient plus la même attitude, le même respect, le même engagement. » Malgré cette période assez difficile, Xavi assure qu’il reste motivé pour poursuivre sa carrière : « j’ai beaucoup appris de cette expérience. J’ai dû faire preuve d’autocritique ».