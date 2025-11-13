OM : les mots forts d’Hojbjerg sur le PSG

Deuxième de Ligue 1 avec Lens avec 25 points au compteur, l’Olympique de Marseille talonne le Paris Saint-Germain. Les Franciliens occupent toujours la première place avec 27 points. Mais les troupes de Luis Enrique vont devoir batailler pour conserver leur titre puisque les Phocéens comptent bien leur mener la vie dure. C’est ce qu’a annoncé Pierre-Emile Hojbjerg (30 ans) lors d’un entretien accordé à Onze Mondial.

« Paris vient de remporter la Ligue des Champions en montrant de belles choses. Mais nous, on veut les battre, on veut être devant eux. On les a déjà battus cette saison, mais on veut encore les battre. Ce n’est pas facile, mais on fait ce qu’on peut pour avoir le meilleur Olympique de Marseille possible. Si Marseille va finir devant Paris cette saison ? Je sais ce que tu veux me faire dire (rires). Mais je ne te le donnerai pas, je ne te dirai pas ce que tu veux. Quand je te dis qu’on essaie de créer un Olympique de Marseille très, très, très fort, on espère vivre de belles expériences. Mais l’important, c’est qu’on travaille bien, on est sur le bon chemin et on fait les choses correctement. Et comme je t’ai dit tout en début d’interview, le plus important, c’est le match à venir. Le reste, on verra où on est dans quelques années.» L’OM rêve plus grand cette saison.