Menu Rechercher
Commenter 12
Matchs Amicaux

Sénégal : les premiers mots d’Ibrahim Mbaye

Par Maxime Barbaud
1 min.
Ibrahim Mbaye @Maxppp

Avec Mamadou Sarr, il est le nouvel appelé du rassemblement avec le Sénégal. Ibrahim Mbaye intègre la sélection au meilleur des moments, à six mois de la Coupe du Monde, et pourrait être sur le terrain dès samedi (15 novembre) en amical face au Brésil ou contre le Kenya, toujours en amical, mardi 18 novembre.

La suite après cette publicité

«C’est une fois, tu ne peux pas oublier, a réagi le Parisien de 17 ans à l’influenceur Barros sur Instagram. C’est un énorme plaisir, d’être avec les anciens comme Kalidou (Koulibaly), Sadio (Mané), Gana (Gueye), c’est un rêve de gosse. J’ai été très bien intégré par tout le monde.»

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (12)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Matchs Amicaux
Sénégal
Ibrahim Mbaye

En savoir plus sur

Matchs Amicaux Matchs Amicaux
Sénégal Flag Sénégal
Ibrahim Mbaye Ibrahim Mbaye
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier