Sénégal : les premiers mots d’Ibrahim Mbaye

Avec Mamadou Sarr, il est le nouvel appelé du rassemblement avec le Sénégal. Ibrahim Mbaye intègre la sélection au meilleur des moments, à six mois de la Coupe du Monde, et pourrait être sur le terrain dès samedi (15 novembre) en amical face au Brésil ou contre le Kenya, toujours en amical, mardi 18 novembre.

«C’est une fois, tu ne peux pas oublier, a réagi le Parisien de 17 ans à l’influenceur Barros sur Instagram. C’est un énorme plaisir, d’être avec les anciens comme Kalidou (Koulibaly), Sadio (Mané), Gana (Gueye), c’est un rêve de gosse. J’ai été très bien intégré par tout le monde.»