Le PSG savait pour Illia Zabarnyi…

Ce soir, Illia Zabarnyi va jouer à la maison. L’Ukraine affronte l’équipe de France au Parc des Princes avec la ferme intention de prendre sa revanche (battue 2-0 à l’aller) et de revenir à hauteur des Bleus au classement du groupe D des éliminatoires du Mondial 2026. Chahuté au match aller en Pologne, Zabarnyi aura l’avantage ce soir de bien connaître une pelouse qu’il foule toutes les semaines avec le maillot du Paris Saint-Germain. Un petit détail pour lui permettre d’inverser enfin la tendance ? Nul ne le sait, mais ce qui est sûr, c’est que l’ancien pensionnaire de Bournemouth est attendu au tournant.

Arrivé cet été à Paris en échange de 63 M€, Zabarnyi peine à justifier son statut de recrue la plus chère du dernier mercato francilien. Catastrophique lors de sa dernière apparition en Ligue des Champions face au Bayer Leverkusen et seul point négatif de la soirée magique du PSG vainqueur 7 buts à 2 (deux penalties provoqués, un carton rouge), l’Ukrainien a de nouveau été en difficulté le week-end dernier contre l’Olympique Lyonnais (3-2). Face aux micros, le futur adversaire des Bleus avait brièvement évoqué ses débuts après le match remporté in extremis face à Nice (1-0). « Je me sens bien, j’adore ce club, les fans, l’équipe, le staff. Tout le monde essaie de m’aider. Ma mission est de faire de mon mieux pour l’équipe ».

Paris reste patient

Recruté avec l’objectif d’en faire le successeur de Marquinhos, Zabarnyi apparait encore trop lent sur le terrain et n’arrive pas à gérer les profils de joueurs rapides. Sa façon de défendre tel un catcheur, lorsqu’il envoie valser un adversaire tentant de le déborder en le poussant des deux mains, n’a pas trouvé d’échos favorables chez les arbitres, mais il reste un élément apprécié par les observateurs. « C’est un très très bon défenseur. Si aujourd’hui il est au PSG et qu’il est titulaire en sélection, c’est que c’est un bon défenseur. Je ne le connais pas personnellement, mais de ce que j’ai vu de lui, c’est un bon défenseur. C’est un défenseur avec beaucoup d’agressivité et en plus il est jeune donc il va encore progresser », avait déclaré Dayot Upamecano récemment.

Et si l’un des meilleurs défenseurs du monde du football d’aujourd’hui le dit, il faut peut-être l’écouter. Une chose est sûre : à Paris, on ne s’inquiète pas. Dans son édition du jour, Le Parisien explique que les Rouge et Bleu ne sont pas surpris par les difficultés de Zabarnyi. « Son cas n’inquiète pas l’état-major du PSG qui s’attendait à le voir passer par cette délicate période d’adaptation où il doit non seulement gérer un nouvel environnement, une autre langue et des consignes bien différentes de celles qu’il était parvenu à assimiler rapidement en Premier League », peut-on lire dans le quotidien. Zabarnyi a donc encore du crédit !