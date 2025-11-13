L’Europe unie face à la tragédie du 13 novembre, Thomas Tuchel menace trois stars

Le 13 novembre toujours dans les têtes

L’équipe de France veut décrocher son billet pour l’Amérique. Ce soir, les Bleus reçoivent l’Ukraine au Parc des Princes dans un contexte d’émotion énorme, 10 ans après les attentats du 13 novembre 2015 qui ont frappé la France de plein fouet. Plus de 132 victimes et une soirée terrible que personne n’a oublié. Le journal L’Équipe a interrogé plusieurs acteurs principaux de cette soirée, Olivier Giroud, Blaise Matuidi, Kevin Trapp ou encore François Hollande président de la République à l’époque. Émotion, inquiétude, peur, tous les sentiments ont traversé ceux qui étaient présents à Paris ce soir-là et le match de ce soir sera l’occasion de rendre hommage aux victimes. Même à l’étranger personne n’a oublié, « 10 ans après » écrit La Gazzetta dello Sport qui a comme tout le monde vécu les événements de très loin. Dans la presse anglaise, c’est Andriy Shevchenko, la légende ukrainienne qui en parle. « Les Ukrainiens comprennent profondément ce qu’est le terrorisme » explique l’ancien Ballon d’Or, en référence évidemment à la guerre en Ukraine. Comme l’a dit Kylian Mbappé hier en conférence de presse, même si le match est important, le football passera au second plan ce soir.

Thomas Tuchel fait des choix forts

On va aller en Angleterre et reparler de football, « le monde est à nos pieds » titre le Daily Express. L’Angleterre est déjà qualifiée pour la prochaine Coupe du Monde, mais Thomas Tuchel a certains ajustements à faire, même s’il a confié qu’il connaissait quasiment son 11 de départ pour le Mondial. Le sélectionneur anglais a surtout annoncé la couleur pour certains joueurs, notamment le trio Foden, Kane, Bellingham : ils ne peuvent pas jouer ensemble. « Pour l’instant, si nous conservons la même structure, ils ne peuvent pas jouer. Pas pour l’équilibre que nous avons développé, pas pour la structure qui comprend également des ailiers spécialistes à leur poste », a déclaré l’ancien entraîneur de Chelsea. Une annonce forte, notamment pour Jude Bellingham qui traverse une période mouvementée en sélection. Le milieu de terrain du Real Madrid n’a pas été appelé lors du dernier rassemblement, Tuchel avait prétexté un besoin de temps pour qu’il récupère au mieux de son opération, mais la vérité serait tout autre. Le technicien allemand veut que Jude Bellingham change d’attitude, certains joueurs se seraient d’ailleurs plaints de son comportement lors du dernier Euro où le fait qu’il ne se présente aucune fois en conférence de presse avait fait débat.

Rayan Cherki, la nouvelle attraction des Bleus

Kylian Mbappé devrait pouvoir compter sur Rayan Cherki qui est annoncé titulaire au poste de numéro 10. « La street credibility » écrit le journal L’Équipe qui a tenté de décrypter le phénomène Cherki. Il a été décrit comme un joueur de rue par Pep Guardiola, mais il a aussi dit que c’était l’un des joueurs les plus talentueux qu’il n’ait jamais vus dans sa carrière, ce qui en dit long sur la qualité de l’ancien Lyonnais. Rayan Cherki sera attendu au tournant ce soir au Parc des Princes, comme à chaque fois qu’il foule une pelouse finalement. « Et si c’était son heure ? » se questionne le journal Le Parisien, avec les absences de Désiré Doué, Ousmane Dembélé ou encore Marcus Thuram, Cherki aura l’occasion de se montrer à son poste préférentiel.