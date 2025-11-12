EdF U21 : Gérald Baticle a adoré le passage de Zaïre-Emery

Un mois après son passage chez les Espoirs, Warren Zaïre-Emery a retrouvé l’équipe de France A, plus confiant et performant que jamais. Gérald Baticle, le sélectionneur des Bleuets, a salué ce retour temporaire comme une étape utile dans le développement du milieu du PSG. « Il était dans les objectifs qu’il recherchait : venir prendre du plaisir, apporter à sa génération et regagner sa place dès que ce serait possible », a expliqué Baticle en conférence de presse. Durant son court passage, Zaïre-Emery avait endossé le brassard de capitaine et signé deux performances convaincantes face aux Îles Féroé (6-0) et à l’Estonie (6-1), dans le cadre des qualifications pour l’Euro U21 2027.

La suite après cette publicité

Le technicien français estime que cette parenthèse lui a permis de se régénérer. « Il a pris beaucoup de plaisir. Et si ça lui a redonné de la confiance, de l’énergie, c’était intéressant », a-t-il confié, visiblement ravi de l’attitude du joueur. Selon lui, le milieu parisien, discret, mais influent, « s’est fondu dans un groupe qui vit bien » et « a pris ce qu’il y avait à prendre ». De retour à son meilleur niveau, Zaïre-Emery a enchaîné 12 titularisations consécutives avec le PSG, prouvant qu’il a su tirer profit de cette parenthèse pour mieux rebondir. Le Titi Parisien espère désormais avoir du temps de temps ce jeudi contre l’Ukraine, dans son jardin, au Parc des Princes.