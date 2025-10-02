EdF U21 : la liste des Espoirs avec Mayulu et Zaïre-Emery

Ce jeudi 2 octobre, Didier Deschamps a dévoilé sa liste pour le rassemblement de l’équipe de France en vue de la trêve internationale du mois d’octobre. Son compère des Espoirs, Gérald Baticle vient également de dévoiler son groupe pour les éliminatoires de l’Euro U21 2027 et notamment deux matchs contre l’équipe des îles Féroé de football le 10 octobre prochain, et la réception de l’Estonie le 13.

Pour ces deux confrontations, le sélectionneur des Bleuets, Gérald Baticle, a fait le choix d’appeler les deux Titis parisiens Senny Mayulu, auteur d’une grande performance contre le Barça ce mercredi et Warren Zaïre-Emery. Il a ainsi convoqué 6 joueurs de Premier League : Leny Yoro qui joue à Manchester United, Jaydee Canvot de Crystal Palace, Éli Junior Kroupi de Bournemouth, Lesley Ugochukwu de Burnley mais aussi Mathys Tel et Wilson Odobert de Tottenham. Christian Mawissa et Saïmon Bouabré sont eux absents cette fois-ci.

Le groupe de l’équipe de France U21

Gardiens : Jaouen (Reims), Restes (Toulouse) et Risser (Lens)

Défenseurs : Jacquet (Stade Rennais), Koudou (Malines), Kumbedi (Wolfsburg), Canvot (Crystal Palace), Methalie (Toulouse) et Yoro (Manchester United)

Milieux : Atangana (Al-Ahli), Bouaddi (Lille OSC), D.Cissé (Stade Rennais), Danois (AJ Auxerre), Leroux (FC Nantes), Ugochukwu (Burnley) et Zaïre-Emery (PSG)

Attaquants : Bahoya (Francfort), Edjouma (Toulouse), Kroupi (Bournemouth), Meïté (Stade Rennais), Odobert (Tottenham), Tel (Tottenham) et Mayulu (PSG)