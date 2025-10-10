Menu Rechercher
0 - 6
terminé
Éliminatoires Euro U21 2027 Albania/Serbia Groupe C
Îles Féroé U21
0 - 6
MT : 0-3
terminé
France U21
Temps forts
67'
0 - 6
(PD V. Atangana) A. Bouaddi
57'
0 - 5
(PD J. Bahoya) D. Méthalie
50'
0 - 4
(PD W. Zaïre-Emery) W. Odobert
mi-temps
0 - 3
38'
0 - 3
(SP) M. Tel
32'
Á. Samuelsen (Penalty sauvé)
22'
0 - 2
(PD J. Bahoya) D. Méthalie
13'
0 - 1
(PD A. Bouaddi) W. Odobert

Statistiques

Classement live 1 Îles Féroé U21 9 3 France U21 3
Compositions Îles Féroé U21 3-4-3 France U21 4-3-3
Analyse avant-match

Série en cours
V
V
V
V
D
D
V
V
V
N
Rencontres précédentes
0% 0 Victoire 50% 1 Nul 50% 1 Victoire

Match Îles Féroé U21 - France U21 en direct commenté

Groupe C de Éliminatoires Euro U21 - vendredi 10 octobre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Îles Féroé U21 et France U21 (Éliminatoires Euro U21, Groupe C)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Groupe C de Éliminatoires Euro U21 entre Îles Féroé U21 et France U21. Ce match aura lieu le vendredi 10 octobre 2025 à 18:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Îles Féroé U21 et France U21.

On en parle

Arbitres

Peiman Simani arbitre principal
0
0
Nombre de cartons lors de son unique match arbitré
Christian De Casseres arbitre assistant
Samu Koskinen arbitre assistant
Amir Hajizadeh quatrième arbitre

Lieu du match

Við Djúpumýrar Klaksvík, Borðoy
Við Djúpumýrar
  • Année de construction : 2000
  • Surface : gazon synthétique
  • Capacité : 4000
  • Affluence moyenne : 312
  • Affluence maximum : 357
  • Affluence minimum : 268
  • % de remplissage : 6

Match en direct

Date 10 octobre 2025 18:00
Compétition Éliminatoires Euro U21
Saison 2027 Albania/Serbia
Phase Phase de poules - Groupe C
Diffusion YouTube
Code FRO-FRA
Zone Europe
Équipe à domicile Îles Féroé U21
Équipe à l'extérieur France U21
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques Indisponibles
FAQ

Quel est le résultat du match entre Îles Féroé U21 et France U21 ?

France U21 a remporté la rencontre sur le score de 0-6.

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Îles Féroé U21 et France U21 en France ?

Le match est à suivre en direct le 10 octobre 2025 à 18:00 sur YouTube.

Où voir le match Îles Féroé U21 France U21 en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de YouTube.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Îles Féroé U21 et France U21 ?

Îles Féroé U21 : le coach Ó. Mikkelsen a choisi une formation en 3-4-3 : H. Arngrímsson, I. Arngrímsson, E. Mouritsen, J. Vilhelmsen, V. Jónsson, Á. Atlason, Mattias Johnnyson Hellisdal, H. Højgaard, Á. Samuelsen, H. Sørensen, J. Josephsen.

France U21 : de son côté, l'équipe dirigée par G. Baticle évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : G. Restes, D. Méthalie, J. Jacquet, L. Yoro, S. Kumbedi, A. Bouaddi, W. Zaïre-Emery, L. Ugochukwu, J. Bahoya, M. Tel, W. Odobert.

Qui arbitre le match Îles Féroé U21 France U21 ?

Peiman Simani est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Îles Féroé U21 France U21 ?

Klaksvík, Borðoy accueille le match au Við Djúpumýrar.

Quelle est la date et l'heure du match Îles Féroé U21 France U21 ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 10 octobre 2025, coup d'envoi 18:00.

Qui a marqué des buts pour France U21 ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour France U21 : W. Odobert 13' 50', D. Méthalie 22' 57', M. Tel 38' (sp.), A. Bouaddi 67'.

Top commentaires
Comparer les stats du match
