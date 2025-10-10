Statistiques
Match Îles Féroé U21 - France U21 en direct commenté
Groupe C de Éliminatoires Euro U21 - vendredi 10 octobre 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Îles Féroé U21 et France U21 (Éliminatoires Euro U21, Groupe C)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Groupe C de Éliminatoires Euro U21 entre Îles Féroé U21 et France U21. Ce match aura lieu le vendredi 10 octobre 2025 à 18:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Îles Féroé U21 et France U21.
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Quel est le résultat du match entre Îles Féroé U21 et France U21 ?
France U21 a remporté la rencontre sur le score de 0-6.
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Îles Féroé U21 et France U21 en France ?
Le match est à suivre en direct le 10 octobre 2025 à 18:00 sur YouTube.
- Où voir le match Îles Féroé U21 France U21 en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de YouTube.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Îles Féroé U21 et France U21 ?
Îles Féroé U21 : le coach Ó. Mikkelsen a choisi une formation en 3-4-3 : H. Arngrímsson, I. Arngrímsson, E. Mouritsen, J. Vilhelmsen, V. Jónsson, Á. Atlason, Mattias Johnnyson Hellisdal, H. Højgaard, Á. Samuelsen, H. Sørensen, J. Josephsen.
France U21 : de son côté, l'équipe dirigée par G. Baticle évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : G. Restes, D. Méthalie, J. Jacquet, L. Yoro, S. Kumbedi, A. Bouaddi, W. Zaïre-Emery, L. Ugochukwu, J. Bahoya, M. Tel, W. Odobert.
- Qui arbitre le match Îles Féroé U21 France U21 ?
Peiman Simani est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Îles Féroé U21 France U21 ?
Klaksvík, Borðoy accueille le match au Við Djúpumýrar.
- Quelle est la date et l'heure du match Îles Féroé U21 France U21 ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 10 octobre 2025, coup d'envoi 18:00.
- Qui a marqué des buts pour France U21 ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour France U21 : W. Odobert 13' 50', D. Méthalie 22' 57', M. Tel 38' (sp.), A. Bouaddi 67'.