Féroé U21 - France U21 : les compositions officielles

Les Bleuets se déplacent aux Iles Féroé dans le cadre des qualifications à l’Euro espoirs 2027 (coup d’envoi 18h00, un match à suivre sur FM). Les hommes de Gérald Baticle disputent leur premier match, occupés cet été par l’Euro, alors que leur adversaire du jour caracole en tête du groupe avec trois succès en autant de matches et neuf points au compteur.

Pour cette rencontre, les Bleuets vont évoluer en 4-3-3 avec notamment la présence de Yoro en défense centrale aux côtés de Jacquet. Au milieu, le capitaine Zaïre-Emery est entouré de Bouaddi et Ugochukwu alors que devant, Tel sera épaulé par Bahoya et Odobert. Du côté des Iles Féroé, on aborde cette rencontre en 3-4-3 qui pourrait rapidement se muer en 5-4-1. Samuelsen semble être le danger principal devant avec déjà deux buts à son actif dans ces qualifications.

Les compositions officielles :

Iles Féroé : Armgrimsson – Vilhelmsen, Mouritsen, Arngrimsson – Hojgaard, Hellisdal, Atlason, Jonsson – Sorensen, Josephsen, Samuelsen.

France : Restes - Kumbedi, Yoro, Jacquet, Methalie - Bouaddi, Ugochukwu, Zaïre-Emery - Bahoya, Tel, Odobert.