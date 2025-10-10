Éliminatoires Euro Espoirs 2027 : la France démarre sa campagne par un carton aux Îles Féroé

Cette fois, l’équipe de France Espoirs lançait bel et bien sa campagne de qualifications pour l’Euro U21 2027. Un mois après le faux départ dû à l’accident de car du Luxembourg, les Bleuets se rendaient aux Îles Féroé, leaders de cette poule avec déjà neuf points au compteur. Dans la froideur de Klaksvik, Gérald Baticle envoyait un 4-3-3 avec le retour de Zaïre-Emery comme capitaine dans l’entrejeu, associé à Bouaddi et Ugochukwu. Tel démarrait en pointe, soutenu par Odobert et Bahoya.

Les jeunes Français ne prenaient pas ce rendez-vous à la légère. Conscients que la compétition démarrait véritablement et du retard accumulé sur leurs concurrents directs, ils tentaient de prendre le dessus. Les latéraux jouaient haut, les milieux pressaient fort et Odobert marquait tôt d’une frappe soudaine (0-1, 13e). Ce bon début de rencontre se prolongeait encore un peu. Le collectif tenait le cuir à l’image d’un Zaïre-Emery omniprésent et auteur de la passe qui déclenchait l’action.

Première réussie pour Methalie

Sur le côté gauche, Bahoya servait Methalie en retrait, lequel enchaînait par une belle frappe dans la lucarne (0-2, 22e). Le Toulousain se souviendra sans doute longtemps de sa première sélection chez les Espoirs car quelques minutes plus tard, il concédait un penalty très évitable que Reste stoppait en partant du bon côté (31e). Un léger accroc sans conséquence et surtout très vite oublié par les Bleuets. Accroché dans la surface, Bahoya obtenait à son tour un penalty que Tel transformait sans difficulté (0-3, 38e).

Il n’y avait plus qu’à confirmer en seconde période pour assurer ce large succès. Les protégés de Baticle gardaient leur concentration et se mettaient tout de suite à l’abri d’une hypothétique frayeur. Toujours à la baguette, Zaïre-Emery orientait vers Badoya, qui d’un contrôle orienté s’en allait défier la défense pour inscrire son doublé (0-4, 50e). Dans la foulée, Methalie s’offrait un énième déboulé, éliminait deux adversaires directs d’un contrôle orienté avant d’enchaîner par une frappe terrible (0-5, 57e).

Les Espoirs lancent parfaitement leur qualification

Le sélectionneur pouvait profiter de ce large avantage pour équilibrer les temps de jeu. C’est d’ailleurs l’entrant Atangana qui adressait ce centre en retrait à destination de Bouaddi, à la conclusion de près (0-6, 67e). Les venues sur le terrain de Kroupi, Cissé, Meïté ne permettaient pas d’alourdir un score déjà important mais la domination française ne retombait qu’au coup de sifflet final. Belle entrée en matière des Bleuets avec ce succès autoritaire. Ils prennent la 2e place de leur groupe… à six longueurs de leur victime du jour, avec déjà deux matchs disputés en plus.