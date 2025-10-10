Équipe de France : Adrien Rabiot heureux d’avoir marqué au Parc des Princes

Adrien Rabiot est devenu un cadre de l’Équipe de France. Après une histoire tumultueuse avec les Bleus et Didier Deschamps, le joueur de l’AC Milan est aujourd’hui est essentiel dans l’entrejeu du sélectionneur français. Ce vendredi soir, l’ancien de l’OM et du PSG a d’ailleurs vécu une drôle de soirée au Parc des Princes. Sifflé par son ancien public au début de la rencontre, Rabiot a finalement été célébré après avoir inscrit le deuxième but de la victoire face à l’Azerbaïdjan (3-0). Interrogé après la rencontre au micro de TF1, le joueur de 30 ans a fait part de sa joie :

La suite après cette publicité

«Quand on rencontre des équipes comme ça, avec une défense à cinq, c’est toujours compliqué. En première période, on a eu du mal à percuter, on a été lents dans les transmissions. En deuxième période, c’était beaucoup mieux. On les a fait courir, il faut savoir être patient dans ce genre de matches, ça a payé. On en a mis 2-3…on savait qu’on allait trouver la faille. Le travail est fait même si on aurait pu en mettre plus. Ca fait du bien à l’équipe. Un deuxième but est important contre une équipe comme ça, il peut toujours se passer quelque chose. Je suis très content de marquer ici ce soir, pour le maillot bien sûr mais ça me fait plaisir d’être applaudi ici. Je pense que si on gagne en Islande, on aura la qualification en poche. C’était important de faire le job ce soir. Ca sera un autre match là-bas, on sera plus sereins pour le mois de novembre.»