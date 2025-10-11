Menu Rechercher
Commenter 1

La Kings League va faire son grand retour en France

Par Samuel Zemour
1 min.
Piqué Kings League @Maxppp

Après une première édition réussie, la Kings League va revenir fort en France. Cette année, les sélections pour former l’équipe tricolore en vue de la Kings World Cup se tiendront dans quatre grandes villes : Paris, Lyon, Lille et Marseille. L’objectif est clair : offrir une chance aux talents régionaux de se faire remarquer et de décrocher leur place pour représenter la France lors de la compétition mondiale prévue en janvier prochain.

La suite après cette publicité

L’équipe sélectionnée sera dévoilée lors de “The Universe League”, un événement organisé en partenariat avec Universe, qui réunira au Vélodrome plusieurs légendes parisiennes, marseillaises, madrilènes et barcelonaises pour une soirée mêlant football et spectacle. La Kings League France fera son retour au début de l’année 2026, avec une nouvelle saison qui se veut «riche en spectacle et en émotions». Les dates exactes des sélections françaises seront annoncées prochainement.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier