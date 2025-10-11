La Kings League va faire son grand retour en France

Après une première édition réussie, la Kings League va revenir fort en France. Cette année, les sélections pour former l’équipe tricolore en vue de la Kings World Cup se tiendront dans quatre grandes villes : Paris, Lyon, Lille et Marseille. L’objectif est clair : offrir une chance aux talents régionaux de se faire remarquer et de décrocher leur place pour représenter la France lors de la compétition mondiale prévue en janvier prochain.

L’équipe sélectionnée sera dévoilée lors de “The Universe League”, un événement organisé en partenariat avec Universe, qui réunira au Vélodrome plusieurs légendes parisiennes, marseillaises, madrilènes et barcelonaises pour une soirée mêlant football et spectacle. La Kings League France fera son retour au début de l’année 2026, avec une nouvelle saison qui se veut «riche en spectacle et en émotions». Les dates exactes des sélections françaises seront annoncées prochainement.