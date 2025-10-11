Qualifs CdM 2026 : la grosse boulette de Donnarumma face à l’Estonie

Dans le cadre de la 7e journée des qualifications pour la Coupe du Monde 2026, l’Italie se déplaçait en Estonie ce samedi. Supérieure dans tous les compartiments du jeu, la Squadra Azzurra a livré une prestation solide, prenant rapidement le contrôle de la rencontre. Les hommes de Gattuso menaient 3-0 à la 76e minute grâce à une attaque inspirée et un collectif bien en place, confirmant leur bonne dynamique.

Mais une erreur individuelle est venue ternir la soirée italienne. Le gardien de Manchester City, Gianluigi Donnarumma, a commis une grosse faute de main sur une action litigieuse, offrant un but tout fait à l’Estonien Sappinen. Un geste malheureux pour l’ancien du PSG.