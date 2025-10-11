Qualifs CdM 2026 : la Norvège écrase Israël, la Hongrie s’impose face à l’Arménie

Dans le cadre de la 7e journée de qualifications pour la Coupe du Monde 2026, la Norvège d’Erling Haaland recevait Israël à l’Ullevaal Stadion. Largement favori, les Norvégiens ont commencé sur chapeaux de roues. Mais le match a commencé de manière spectaculaire pour le gardien israélien Daniel Peretz : il a d’abord arrêté la première tentative d’Haaland, avant que l’arbitre n’ordonne de retirer le penalty, estimant que Peretz n’était pas resté sur sa ligne. Imperturbable, Peretz a repoussé la seconde tentative du buteur de Manchester City, offrant au public une double parade exceptionnelle face à un Haaland en feu, auteur de cinq buts lors du match précédent contre la Moldavie.

Malgré cet exploit, la Norvège a ensuite déroulé, marquant 5 buts au total : Khalaili contre son camp pour l’ouverture du score, puis trois réalisations d’Haaland et un but de Nachmias. Avec désormais 51 buts en 46 sélections, Haaland affiche 24 réalisations lors de ses 15 derniers matches avec la Norvège. La Norvège domine son groupe I devant l’Italie avec 18 points. De son côté, dans le groupe F, la Hongrie a dominé l’Arménie 2-0 grâce à un but de Lukacs et Zsombor. Avec cette victoire, la Hongrie se positionne à quatre points derrière le Portugal, tandis que l’Arménie reste troisième avec trois points, laissant le suspense entier pour la suite des qualifications.