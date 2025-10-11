Menu Rechercher
Commenter 16
Eliminatoires CM - Europe

Qualifs CdM 2026 : la Norvège écrase Israël, la Hongrie s’impose face à l’Arménie

Par Allan Brevi
1 min.
Norvège @Maxppp
terminé - 18:00 Norvège 5 Israël 0
terminé - 18:00 Hongrie 2 Arménie 0

Dans le cadre de la 7e journée de qualifications pour la Coupe du Monde 2026, la Norvège d’Erling Haaland recevait Israël à l’Ullevaal Stadion. Largement favori, les Norvégiens ont commencé sur chapeaux de roues. Mais le match a commencé de manière spectaculaire pour le gardien israélien Daniel Peretz : il a d’abord arrêté la première tentative d’Haaland, avant que l’arbitre n’ordonne de retirer le penalty, estimant que Peretz n’était pas resté sur sa ligne. Imperturbable, Peretz a repoussé la seconde tentative du buteur de Manchester City, offrant au public une double parade exceptionnelle face à un Haaland en feu, auteur de cinq buts lors du match précédent contre la Moldavie.

La suite après cette publicité

Malgré cet exploit, la Norvège a ensuite déroulé, marquant 5 buts au total : Khalaili contre son camp pour l’ouverture du score, puis trois réalisations d’Haaland et un but de Nachmias. Avec désormais 51 buts en 46 sélections, Haaland affiche 24 réalisations lors de ses 15 derniers matches avec la Norvège. La Norvège domine son groupe I devant l’Italie avec 18 points. De son côté, dans le groupe F, la Hongrie a dominé l’Arménie 2-0 grâce à un but de Lukacs et Zsombor. Avec cette victoire, la Hongrie se positionne à quatre points derrière le Portugal, tandis que l’Arménie reste troisième avec trois points, laissant le suspense entier pour la suite des qualifications.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (16)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Eliminatoires CM - Europe
Norvège
Israël
Hongrie
Arménie

En savoir plus sur

Eliminatoires CM - Europe Eliminatoires CM - Europe
Norvège Flag Norvège
Israël Flag Israël
Hongrie Flag Hongrie
Arménie Flag Arménie
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier