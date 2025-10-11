Qualifs CdM 2026 : le gardien d’Israël arrête deux penalties consécutifs d’Erling Haaland !
Exploit retentissant de Daniel Peretz ! Lors du match de qualifications pour la Coupe du Monde 2026 entre la Norvège et Israël, le gardien israélien a réussi à arrêter deux penalties consécutifs d’Erling Haaland. Dès la 6e minute, l’ancien portier du Bayern Munich s’est illustré en stoppant la première tentative du buteur norvégien. Mais l’arbitre a ordonné de retirer le penalty, estimant que Peretz n’était pas resté sur sa ligne au moment de la frappe.
Quel exploit du service israélien
Un scénario cruel pour le gardien, qui a pourtant réédité l’exploit sur la seconde tentative ! Imperturbable, Peretz a repoussé à nouveau le tir du joueur de Manchester City, provoquant la stupeur du public. Une double parade d’exception face à un Haaland en feu, auteur de 5 buts lors du match précédent contre la Moldavie.
