Eliminatoires CM - Europe

Qualifs CdM 2026 : le gardien d’Israël arrête deux penalties consécutifs d’Erling Haaland !

Par Allan Brevi
1 min.
Erling Braut Haaland avec la Norvège @Maxppp
Norvège 5-0 Israël

Exploit retentissant de Daniel Peretz ! Lors du match de qualifications pour la Coupe du Monde 2026 entre la Norvège et Israël, le gardien israélien a réussi à arrêter deux penalties consécutifs d’Erling Haaland. Dès la 6e minute, l’ancien portier du Bayern Munich s’est illustré en stoppant la première tentative du buteur norvégien. Mais l’arbitre a ordonné de retirer le penalty, estimant que Peretz n’était pas resté sur sa ligne au moment de la frappe.

la chaine L'Équipe
Peretz arrête DEUX penalties d'Erling Haaland !

Quel exploit du service israélien

Un scénario cruel pour le gardien, qui a pourtant réédité l’exploit sur la seconde tentative ! Imperturbable, Peretz a repoussé à nouveau le tir du joueur de Manchester City, provoquant la stupeur du public. Une double parade d’exception face à un Haaland en feu, auteur de 5 buts lors du match précédent contre la Moldavie.

