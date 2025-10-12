Menu Rechercher
Commenter 1
Ligue 1

Le président d’Angers accusé d’avoir menacé des supporters par téléphone

Par Allan Brevi
1 min.
Saïd Chabane, le président d'Angers SCO @Maxppp

Le propriétaire d’Angers, Saïd Chabane, serait accusé d’avoir contacté par téléphone certains supporters jugés trop critiques envers sa gestion du club selon Ouest-France. Plusieurs fans affirment avoir reçu des appels masqués au cours desquels ils disent avoir reconnu la voix de l’homme d’affaires. L’un d’eux raconte avoir été menacé : « Il m’a dit qu’il savait où j’habitais, où j’étudiais », précisant que le propriétaire du club voulait le confronter à propos de ses publications sur les réseaux sociaux. Ces révélations interviennent alors qu’Angers, en difficulté sportive, occupe la 17e place de Ligue 1.

La suite après cette publicité

Face à ces accusations, la direction du SCO a fermement démenti toute implication. Jérôme Négroni, directeur général adjoint, a qualifié ces informations de « totalement infondées », assurant qu’aucun membre ni ancien salarié du club n’a jamais pris contact avec des supporters de cette manière. Si les fans concernés disent s’interroger sur la manière dont leurs numéros auraient pu être obtenus, aucune plainte n’a pour l’heure été déposée.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Angers

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Angers Logo Angers
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier