Le président d’Angers accusé d’avoir menacé des supporters par téléphone

Le propriétaire d’Angers, Saïd Chabane, serait accusé d’avoir contacté par téléphone certains supporters jugés trop critiques envers sa gestion du club selon Ouest-France. Plusieurs fans affirment avoir reçu des appels masqués au cours desquels ils disent avoir reconnu la voix de l’homme d’affaires. L’un d’eux raconte avoir été menacé : « Il m’a dit qu’il savait où j’habitais, où j’étudiais », précisant que le propriétaire du club voulait le confronter à propos de ses publications sur les réseaux sociaux. Ces révélations interviennent alors qu’Angers, en difficulté sportive, occupe la 17e place de Ligue 1.

La suite après cette publicité

Face à ces accusations, la direction du SCO a fermement démenti toute implication. Jérôme Négroni, directeur général adjoint, a qualifié ces informations de « totalement infondées », assurant qu’aucun membre ni ancien salarié du club n’a jamais pris contact avec des supporters de cette manière. Si les fans concernés disent s’interroger sur la manière dont leurs numéros auraient pu être obtenus, aucune plainte n’a pour l’heure été déposée.