UEFA Nations League

LdN (F) : l’Espagne conserve sa couronne

Par Matthieu Margueritte
Alexia Putellas célèbre un but avec l'Espagne @Maxppp

L’Espagne conserve son titre ! Tenante de la Ligue des Nations féminine, la Roja disputait le match retour de la finale contre l’Allemagne au Metropolitano de Madrid, devant plus de 50 000 spectateurs. Un record pour un match de l’équipe espagnole.

Après le 0-0 de l’aller, les partenaires d’Alexia Putellas n’ont pas vraiment souffert de la longue absence annoncée pour Aitana Bonmati (5 mois). Grâce à un doublé de Claudia Pina et un but de Vicky Lopez, la Roja l’emporte 3-0 et s’offre donc une deuxième Ligue des Nations consécutive.

