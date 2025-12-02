LdN (F) : l’Espagne conserve sa couronne

L’Espagne conserve son titre ! Tenante de la Ligue des Nations féminine, la Roja disputait le match retour de la finale contre l’Allemagne au Metropolitano de Madrid, devant plus de 50 000 spectateurs. Un record pour un match de l’équipe espagnole.

La suite après cette publicité

Après le 0-0 de l’aller, les partenaires d’Alexia Putellas n’ont pas vraiment souffert de la longue absence annoncée pour Aitana Bonmati (5 mois). Grâce à un doublé de Claudia Pina et un but de Vicky Lopez, la Roja l’emporte 3-0 et s’offre donc une deuxième Ligue des Nations consécutive.