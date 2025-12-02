LdN (F) : les Bleues forcent la décision face à la Suède en petite finale

Pendant que l’Espagne dominait l’Allemagne en finale pour s’adjuger le trophée, la petite finale retour de la Ligue des nations féminine a viré à un scénario à rebondissements. Avec un avantage d’un but après leur victoire à l’aller (2-1) et une entame globalement maîtrisée, les joueuses de Laurent Bonadei semblaient en contrôle. Elles s’étaient même procuré les meilleures situations en première période, entre le poteau trouvé par De Almeida (14e) et une frayeur évitée sur un lob de Rytting Kaneryd (9e). Au retour des vestiaires, la France concrétisait enfin sa domination grâce à Clara Mateo (0-1, 58e), parfaitement servie par Diani, et pensait alors se diriger vers une fin de match sereine.

Mais la Suède n’a jamais renoncé, profitant du recul progressif des Françaises et de leurs approximations défensives. Les entrantes scandinaves ont fait basculer la rencontre : Ijeh, totalement oubliée au marquage, a égalisé de la tête sur coup franc (1-1, 84e), avant que Kafaji ne profite d’une mauvaise sortie de Peyraud-Magnin pour renverser le match (2-1, 90e+2). En l’espace de quelques minutes, la France a vu s’envoler une 3e place qui lui tendait les bras, poussée en prolongation malgré une rencontre longtemps maîtrisée. Mais la demi-heure supplémentaire a été favorable aux Tricolores, grâce au but inscrit par Gago dès le retour de la pause (2-2, 106e). Bien a pris à l’attaquante d’Everton car avec ce nul, les Bleues remportent cette petite finale et grimpent sur le podium de cette Ligue des Nations.