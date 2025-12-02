Menu Rechercher
Nice : enquête ouverte après les violences commises sur Boga et Moffi

Jérémie Boga et Terme Moffi avec Nice @Maxppp

Le parquet de Nice a annoncé ce mardi l’ouverture d’une enquête après les violences commises à l’encontre des joueurs de l’OGC Nice, Jérémie Boga et Terem Moffi, pris à partie par près de 200 ultras lors de leur retour au centre d’entraînement le 30 novembre, comme nous vous l’avons révélé en exclusivité lundi. Les deux joueurs, qui ont déposé plainte dès le lendemain, affirment avoir été contraints de descendre du bus avant de recevoir coups, crachats et insultes entraînant des rapports d’ITT de la part d’individus parfois masqués, avant de parvenir à se réfugier dans l’enceinte du club.

L’affaire est désormais confiée au SLPJ de Nice pour des faits de violences aggravées, participation à un groupement en vue de commettre des violences ou des dégradations, ainsi que non-empêchement d’un délit portant atteinte à l’intégrité corporelle. Le procureur de la République, Damien Martinelli, précise que de nombreuses auditions sont déjà en cours. Pour rappel, Terem Moffi et Jérémie Boga ont pris la décision de ne plus jouer pour l’OGC Nice.

