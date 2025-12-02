Willsem Boussaid échappe à Lens et s’engage finalement avec Châteauroux

Châteauroux s’offre un nouveau milieu offensif. Le club castelroussin, éliminé de la Coupe de France par Fontenay Vendée (N3), a fait le pari de la jeunesse avec la signature de Willsem Boussaid. Ce jeune ailier de 19 ans a été formé à Strasbourg, mais n’a jamais fait d’apparition en Ligue 1. Cet été, il avait fait un test de trois mois du côté de Lens, mais suite à des problèmes administratifs, le RCSA n’avait pu trouver d’accord avec les Sang et Or.

Finalement, Willsem Boussaid a dû rebondir dans un club amateur, du côté de Châteauroux. Le milieu offensif gaucher, capable d’évoluer aussi bien à gauche qu’à droite et très technique, va renforcer La Berrichonne, actuellement à la 13e place de National 1. Un joli coup réalisé par le club de l’Indre, qui se renforce avec cet international U17 tricolore ciblé par l’élite.