Nice : Loïc Féry revient sur son échange avec Terem Moffi

La scène captée après la victoire de Lorient contre Nice (3-1), dimanche en Ligue 1, avait vivement fait réagir les supporters azuréens. On y voyait Terem Moffi échanger quelques mots, pendant deux minutes, avec son ancien président Loïc Féry dans les couloirs du Moustoir. Une capture d’écran montrant l’attaquant nigérian en train de rire avait ensuite circulé sur les réseaux sociaux, provoquant la colère d’une partie des fans des Aiglons.

Interrogé par L’Équipe au sujet de cet échange, Féry a expliqué qu’il ne s’agissait que d’un moment anodin entre un président et son ancien joueur (2020-2023). Il a également apporté son soutien au joueur, rappelant sa personnalité exemplaire et condamnant fermement les comportements agressifs qui ont suivi. « Terem vit des moments difficiles. Je pense à lui et à ses proches. Il s’agissait d’un échange complètement anodin alors qu’il venait saluer un ancien partenaire pour échanger son maillot, comme tous les joueurs le font après chaque match, a-t-il déclaré ce mardi. Terem est vraiment un homme avec une personnalité exemplaire qui ne mérite pas d’être stigmatisé pour un sourire après un match de football. Je tiens à lui adresser tout mon soutien, ainsi qu’au club de Nice, à son président (Fabrice Bocquet), son entraîneur (Franck Haise), ainsi qu’à tous les joueurs de l’OGC Nice, car ce type de comportement agressif et non respectueux n’a pas de place dans le sport. »