Menu Rechercher
Commenter 12
Ligue 1

Nice : Loïc Féry revient sur son échange avec Terem Moffi

Par Kevin Massampu
1 min.
Jérémie Boga et Terme Moffi avec Nice @Maxppp
Lorient 3-1 Nice

La scène captée après la victoire de Lorient contre Nice (3-1), dimanche en Ligue 1, avait vivement fait réagir les supporters azuréens. On y voyait Terem Moffi échanger quelques mots, pendant deux minutes, avec son ancien président Loïc Féry dans les couloirs du Moustoir. Une capture d’écran montrant l’attaquant nigérian en train de rire avait ensuite circulé sur les réseaux sociaux, provoquant la colère d’une partie des fans des Aiglons. 

La suite après cette publicité

Interrogé par L’Équipe au sujet de cet échange, Féry a expliqué qu’il ne s’agissait que d’un moment anodin entre un président et son ancien joueur (2020-2023). Il a également apporté son soutien au joueur, rappelant sa personnalité exemplaire et condamnant fermement les comportements agressifs qui ont suivi. « Terem vit des moments difficiles. Je pense à lui et à ses proches. Il s’agissait d’un échange complètement anodin alors qu’il venait saluer un ancien partenaire pour échanger son maillot, comme tous les joueurs le font après chaque match, a-t-il déclaré ce mardi. Terem est vraiment un homme avec une personnalité exemplaire qui ne mérite pas d’être stigmatisé pour un sourire après un match de football. Je tiens à lui adresser tout mon soutien, ainsi qu’au club de Nice, à son président (Fabrice Bocquet), son entraîneur (Franck Haise), ainsi qu’à tous les joueurs de l’OGC Nice, car ce type de comportement agressif et non respectueux n’a pas de place dans le sport. »

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (12)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Lorient
Nice
Loic Fery
Terem Moffi

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Lorient Logo Lorient
Nice Logo OGC Nice
Loic Fery Loic Fery
Terem Moffi Terem Moffi
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier