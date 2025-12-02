Le sacre de Doué au Golden Boy affole l’Europe, l’Espagne fracasse l’imposteur Xabi Alonso

Doué sacré Golden Boy 2025

Le quotidien sportif italien Tuttosport a remis son trophée de Golden Boy à Désiré Doué ! La star du PSG met fin au règne de Lamine Yamal, vainqueur en 2024. Le Français a largement devancé Arda Güler, deuxième, et Pau Cubarsì. Une récompense qui le désigne comme étant le meilleur joueur de moins de 21 ans de l’année. Le Corriere dello Sport met en avant le Golden Boy 2025 dans ses pages intérieures alors que le journal Le Parisien parle d’un «gars en or» pour qualifier le jeune joueur de 20 ans qui vient de vivre une ascension complètement folle depuis son départ du Stade Rennais. Désiré Doué a presque tout gagné en une saison avec le Paris Saint-Germain en jouant un rôle majeur. 61 matchs joués, 16 buts et 16 passes décisives sur la saison 2024-2025 pour 5 trophées, plutôt pas mal pour une première sous les couleurs parisiennes. Malgré la nouvelle dimension prise, Désiré Doué garde les pieds sur terre. Il a d’ailleurs tenu à adresser un message aux plus jeunes lorsqu’on lui a demandé comment devenir Golden Boy.

Xabi Alonso prend cher

La situation se tend de plus en plus pour Xabi Alonso. Le 3ᵉ match nul d’affilée du Real Madrid en championnat passe mal et le coach espagnol est plus que jamais contesté. Ce mardi matin, toute la presse espagnole tente de décrypter le jeu pratiqué des Merengues sous les ordres de l’entraîneur espagnol et ça critique sévère à l’instar du journal Marca qui parle d’un «Real Madrid sans football». Les Merengues éprouvent des difficultés face aux défenses regroupées et s’appuient une fois de plus uniquement sur le talent individuel de leurs joueurs. Xabi Alonso est dans l’impasse, estime Mundo Deportivo. Pour Sport, l’équipe de Xabi souffre du « syndrome de l’imposteur ». Quatre mois après son arrivée, l’entraîneur et ses stars ont perdu de leur aura et semblent enveloppés d’un sentiment de supercherie qui suscite beaucoup de suspicion chez les rivaux et les supporters.

Kenan Yildiz attise les convoitises

Avec 5 buts et 5 passes décisives en 17 matchs cette saison, Kenan Yildiz fait partie des sensations de la Serie A. Son talent est évident et il fait partie de cette catégorie de joueurs capables de changer le cours d’un match par un geste de génie. L’ailier de 20 ans enchaîne les belles performances avec la Vieille Dame, et ça ne passe pas inaperçu auprès de nombreux cadors européens. Comme le rapporte le Corriere dello Sport, Arsenal et le Real Madrid s’intéressent à la star turque. Les négociations pour sa prolongation de contrat avec la Juventus sont toujours au point mort. Des questions financières et de projet persistent, alors qu’il est sous contrat jusqu’en 2029.