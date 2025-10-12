Le FC Barcelone tient déjà son futur Lamine Yamal !

Tout n’est pas forcément optimal en ce début de saison du côté du FC Barcelone. Attendant toujours son retour au Camp Nou, le club catalan reste sur deux défaites qui font mal en Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain (2-1) et en Liga contre le Séville FC (4-1). Pour autant, rien de dramatique pour la bande d’Hans-Dieter Flick qui est deuxième à deux points du Real Madrid en Championnat et va bientôt récupérer Lamine Yamal. Deuxième du Ballon d’Or 2025, l’ailier est la coqueluche du club catalan et maintient un solide niveau (2 buts et 4 passes décisives en 4 matches).

Pour autant, s’il brille de mille feux, ça n’empêche pas le FC Barcelone de continuer à former d’autres grands talents capables de vite apporter en équipe première. Lamine Yamal lui-même étant le grand talent qui est arrivé juste derrière Ansu Fati. Et pour les prochaines années, le FC Barcelone semble tenir son prochain attaquant à très haut potentiel. Seulement âgé de 15 ans, Ebrima Tunkara réalise des premiers pas excellents avec les jeunes du club catalan et de la sélection espagnole. Gaucher, le milieu offensif est polyvalent et peut aussi évoluer sur l’aile gauche. Né en Gambie et arrivé en Espagne en 2017, Ebrima Tunkara est considéré comme le nouveau phénomène de la Masia.

Il brille en U19 et avec l’Espagne U17

Ainsi, le joueur du 15 ans sort du lot par sa maturité et son fort potentiel. Cela lui a permis de vite avancer au sein des équipes jeunes du FC Barcelone que ce soit les U15 ou les U16 et se retrouve déjà surclassé. Cette saison, il a déjà intégré l’équipe U19 du FC Barcelone où ses qualités de dribbles et son aisance technique font des ravages contre des joueurs déjà bien plus âgés de lui. Si bien que le FC Barcelone lui a permis d’intégrer l’équipe qui évolue en Youth League à seulement 15 ans. Il est d’ailleurs entré en jeu contre le Paris Saint-Germain (victoire 2-1).

En pleine croissance physique, il pourrait d’ailleurs s’approcher des deux mètres comme son père quand il aura fini de grandir. Des qualités physiques couplées à ses qualités techniques qui en font déjà un joueur surveillé de près par l’équipe première du FC Barcelone pour l’avenir. Agent influent, Pini Zahavi a flairé le gros poisson et est déjà devenu son représentant, lui qui est très proche du président des Catalans Joan Laporta. Lors de cette trêve internationale d’octobre, Ebrima Tunkara a d’ailleurs crevé l’écran avec l’Espagne U17 puisqu’il a marqué un doublé et délivré une passe décisive contre Andorre (3-0) avant de trouver la faille de nouveau face à la Lettonie (5-0). Promis à un brillant avenir, Ebrima Tunkara fait déjà sensation au FC Barcelone et en Espagne.