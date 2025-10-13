FC Barcelone, PSG : nouvelles révélations affolantes sur Lamine Yamal

C’est un sujet qui commence à cristalliser les tensions du côté de Barcelone. Et pas qu’un peu. Si les derniers jours ont été marqués par ce bras de fer entre la Fédération Espagnole et le Barça concernant l’état de forme de Lamine Yamal et sa pubalgie, c’est surtout la surexposition médiatique du joueur et certains de ses agissements hors terrain qui commencent à en inquiéter plus d’un. Alors que la vedette espagnole a profité de quelques jours de vacances en Croatie avec sa compagne Nicki Nicole, chanteuse argentine très populaire dans le monde hispanophone, de nouvelles révélations ont été faites à son sujet.

El Nacional, journal catalan, indique ainsi que son comportement commence à générer quelques crispations au sein du vestiaire barcelonais. Plusieurs joueurs n’auraient pas apprécié ses vacances médiatisées, alors qu’il est blessé, et estiment qu’il aurait mieux fait de rester à Barcelone pour se soigner et se récupérer correctement. Certains joueurs évoquent ainsi un manque de sérieux du numéro 10 blaugrana dans un moment clé de la saison, et considèrent qu’il devrait être plus rigoureux et ne pas avoir un comportement de starlette.

La situation s’envenime

Chez les dirigeants et le staff, on n’apprécie pas vraiment cette surexposition à laquelle est confronté le joueur, qui fait la une des médias people au quotidien pratiquement de l’autre côté des Pyrénées, et qui, surtout, ne semble rien faire pour s’en éloigner. L’entourage du joueur est aussi un motif d’inquiétude sérieux pour les décideurs barcelonais, qui ne sont pas convaincus de la qualité des conseils de ses proches ni de la façon dont il est encadré.

Il faut dire que son père, très actif sur les réseaux sociaux et déjà à l’origine de plusieurs polémiques, est considéré par beaucoup comme un potentiel problème pour la carrière de son fils. De son côté, le journaliste et écrivain Romain Molina a aussi fait des révélations dans sa dernière vidéo publiée sur YouTube, et il affirme notamment que le Paris Saint-Germain veut tout faire pour recruter Lamine Yamal dans un avenir proche et confirme que les proches de l’attaquant sont potentiellement problématiques pour son avenir en Catalogne. Les demandes de l’entourage du joueur seraient aussi de plus en plus compliquées à gérer pour les dirigeants du Barça, qui tentent tant bien que mal de satisfaire tout le monde. Affaire à suivre…