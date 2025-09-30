Mounir Nasraoui peut-il devenir un caillou dans la chaussure de Lamine Yamal ?

Il est apparu dans le paysage médiatique du football espagnol en 2023, lorsque Xavi a lancé un certain Lamine Yamal en équipe première du FC Barcelone. Père de la nouvelle pépite blaugrana, Mounir Nasraoui s’est rapidement fait remarquer. À 33 ans, celui qui se fait appeler « Hustle Hard 304 » sur les réseaux sociaux a tout de suite interpellé les observateurs par un style à l’opposé de la sobriété. En 2024, il devient un peu plus connu après la grave agression au couteau dont il a été victime dans un parking de Barcelone. Aujourd’hui suivi par 1,3 million de followers sur Instagram, Nasraoui adore faire le show. L’homme originaire du Maroc parle de différents sujets dans ses lives comme les performances de son fils ou ses relations amoureuses. Il n’hésite pas non plus à s’afficher avec des stars improbables comme le rappeur La Fouine dernièrement. À l’heure où certains parents de joueurs la jouent discret, Mounir Nasraoui a opté pour le bling bling et l’exubérance. Ce qui lui vaut aujourd’hui plusieurs remontrances. En clair, beaucoup lui reprochent de surfer sur la célébrité de son fils pour se prendre pour une star.

Des sorties médiatiques tapageuses

Il suffit d’ailleurs de faire un bond en arrière de sept jours seulement pour trouver trace d’un dérapage du père de Lamine Yamal. Au moment du sacre d’Ousmane Dembélé, l’homme de 33 ans n’avait pas vraiment été fair-play avec le vainqueur. Alors que Ronaldinho était en train d’ouvrir l’enveloppe contenant le nom du Ballon d’Or 2025, Nasraoui a alors crié dans la salle du théâtre du Châtelet. « Lamine Yamal, pour le meilleur et pour le pire ! », avant de voir le Brésilien annoncer le nom du Parisien. Pas très classe, le père du Culé a remis ça quelques instants plus tard, à la sortie de la cérémonie. «Je pense que c’est le plus grand préjudice, je ne dirai pas vol, mais préjudice moral causé à un être humain, car je crois que Lamine Yamal est de loin le meilleur joueur du monde, et de loin qui fait beaucoup de différences. Non pas parce que c’est mon fils, mais parce que c’est le meilleur joueur du monde. Je pense qu’il n’y a pas de rival, Lamine Yamal est Lamine Yamal. Il faut dire qu’il s’est passé quelque chose de très étrange ici.». Suite à ces propos, Mounir Nasraoui a également été vu en train de se moquer du niveau de Dembélé à la sortie du gala. Un comportement pas très classe qui avait obligé le président du Barça, Joan Laporta, à sortir du silence. «Le père de Lamine est très passionné et nous devons garder à l’esprit que son fils a 18 ans et que tout cela leur est arrivé très tôt et les dépasse un peu.»

Avant ça, la presse espagnole n’avait pas manqué de pointer du doigt la fresque de lui et son fils que Nasraoui a fait peindre chez lui avec le commentaire : « tel père, tel fils ». La raison ? On y voit les deux hommes, mais la tête de Mounir Nasraoui fait quasiment le double de celle de Lamine Yamal. De quoi alimenter les rumeurs selon lesquelles il utilise la célébrité de son fils pour se voir plus beau qu’il est. Toujours au rayon décoration, le paternel a fait installer un mannequin représentant son fils devant cette fresque. La statue à taille réelle montre Lamine Yamal faire l’une de ses célébrations emblématiques. Mounir Nasraoui est alors filmé en train d’embrasser le mannequin en disant «je t’aime». Une scène qui rappelle le fameux moment où Joan Laporta avait serré contre lui un mannequin portant le maillot de Messi, après avoir promis un nouveau contrat à la Pulga. Dernier exemple en date, Nasraoui se serait chauffé avec le Kun Agüero dans des commentaires sur TikTok. Suite à un commentaire de l’ancien attaquant, Nasraoui se serait défendu en lui rappelant ses soucis de cœur. « Mais qui est cet enfant ? Vérifie si ton cœur fonctionne bien, mon gars. » Ce qui aurait provoqué une réaction controversée de l’Argentin. « Tais-toi, espèce de Marocain. Sans ton fils, tu serais en train de vendre des chaussettes dans la rue. » Face à ces sorties médiatiques souvent incontrôlées, Mounir Nasraoui peut-il desservir l’image de son fils ? «Je pensais que la cérémonie était juste : ceux qui gagnaient savaient comment gagner, et ceux qui perdaient savaient comment perdre. Tout était parfait jusqu’à l’arrivée du père de Lamine. Il lui rend un mauvais service en disant ce qu’il dit du joueur de 18 ans», avait commenté le journaliste de Marca, Ricardo Reyes à l’issue de la cérémonie du Ballon d’Or.

Lamine Yamal, ce n’est pas Neymar

Peut-on craindre également une mauvaise influence sur la carrière du numéro 10 blaugrana ? Autant de questions qui se posent à l’heure où Lamine Yamal fait aussi parler de lui à cause de sa vie privée animée (anniversaire polémique) marquée par les nombreuses sorties médiatiques d’influenceuses évoquant leur relation avec la star catalane. «Il y a beaucoup de danger à éviter pour Lamine Yamal. Il ne faut pas faire n’importe quoi. Il faut bien récupérer. Je ne sais pas comment il est encadré, mais pour le moment, il n’a pas cette maturité-là. Pour durer comme Ronaldo et Messi, il faut un cadre hyper professionnel, un environnement familial stable, il ne faut pas faire le fou le soir. Il faut se reposer, penser à sa récupération, réfléchir à ses entrainements pour progresser tout le temps», a déclaré Bixente Lizarazu hier dans l’émission Téléfoot. Si Lamine Yamal adore se montrer aux côtés de sa grand-mère Fatima, Mounir Nasraoui n’aide pas vraiment à diffuser l’image d’un clan bien structuré autour du génie de 18 ans. Mais au Barça, les dirigeants ont très rapidement repéré les dangers de l’entourage de Lamine Yamal. El Mundo révèle par exemple que le club espagnol a eu peur de cette mauvaise influence lorsqu’il a découvert le potentiel du jeune joueur. C’est alors que la décision a été prise de placer Lamine Yamal dans les installations de la Masia, ce qui est rarement le cas pour les enfants du club vivant à Barcelone.

Depuis, les Culés ont appris à gérer les sorties médiatiques du père et peuvent également compter sur un autre soutien de poids : Jorge Mendes. Le célèbre Portugais est l’agent de la star barcelonaise et il en connaît un rayon sur les cracks et leur famille à forte personnalité comme Cristiano Ronaldo et sa mère Maria Dolores. Le Lusitanien gère en coulisses et on rappelle aussi que Lamine Yamal est peut-être un fêtard comme Neymar, mais qu’il n’est pas dans la même situation que le Brésilien dont la carrière est exclusivement gérée par son père Neymar Senior. «Ce n’est pas le footballeur typique qui dépend de son père. Bien au contraire. Il n’est pas comme Neymar. Si c’est nécessaire, il ne lui répond pas au téléphone», indiquent les proches de Lamine Yamal au Mundo. Enfin, s’il profite des joies d’un jeune de 18 ans, le joueur du Barça saurait prendre des décisions. Afin d’éviter toute tension liée à l’argent qu’il génère, Lamine Yamal aurait par exemple acheté une maison pour sa mère, un appartement dans le centre de la ciudad Condal pour son père. Cet équilibre durera-t-il dans le temps ?