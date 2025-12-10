Le Mans FC va s’offrir le prometteur Lucas Bretelle

Sensation de cette première partie de saison en Ligue 2, Le Mans FC va enregistrer un renfort dans les prochaines semaines. Selon nos informations, le milieu défensif Lucas Bretelle va signer un contrat jusqu’en 2028 avec le club sarthois, assorti d’une année en option. Âgé de 23 ans, Bretelle s’était révélé ces derniers mois sous les couleurs de l’US Orléans (21 matchs de National, 3 buts, 4 passes décisives la saison dernière).

L’été dernier, le club de D1 belge de La Louvière l’avait recruté, sans vraiment lui donner sa chance (1 match, 1 passe décisive en championnat). Il devrait donc venir densifier un milieu de terrain déjà composé d’Edwin Quarshie, Martin Rossignol, Milan Robin, Alexandre Lauray ou encore Izhak Hammoudi (Jean Vercruysse est lui blessé pour plusieurs mois encore). Pour rappel, Le Mans est actuellement 5e de Ligue 2 et n’a plus perdu depuis 13 matchs.