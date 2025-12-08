Menu Rechercher
L2 : Reims étrille Laval et monte sur le podium

Par Kevin Massampu
1 min.
Keito Nakamura @Maxppp
Reims 4-0 Laval

Sixième de Ligue 2, Reims recevait Laval (15e) pour boucler cette 16e journée de Ligue 2. Au Stade Auguste-Delaune, les hommes de Karel Geraerts n’ont fait qu’une bouchée de la troupe d’Olivier Frapolli en s’imposant (4-0). Nicolas Pallois a d’abord ouvert le score, peu après le quart d’heure de jeu (17e), avant que Keito Nakamura - déjà buteur contre Montpellier lors de la précédente journée - ne double la mise (30e). Le malheureux Malik Tchokounté marquait ensuite contre son camp (42e), pour permettre à Reims de mener tranquillement de trois buts d’écart à la mi-temps.

Dans le second acte, Adama Bojang corsait l’addition (71e). Avec ce large succès, les Rémois montent sur la troisième marche du podium de Ligue 2, avec un match en plus que son prochain adversaire, le Red Star. Avec son succès contre Bastia, Laval rechute et est désormais 16e, barragiste.

Pub. le - MAJ le
