Bastia : grosse bataille en vue pour Jocelyn Janneh

À seulement 23 ans, Jocelyn Janneh fait déjà figure de taulier en Ligue 2. Avec 70 matchs au compteur dans l’antichambre de l’élite, le milieu défensif s’est imposé comme une valeur sûre du championnat. Mais l’international guinéen (3 sélections), sous contrat jusqu’en juin 2027, ne devrait pas s’éterniser en Corse. Son profil complet — fort dans l’impact, redoutable dans les duels et précieux au pressing — attire les regards bien au-delà de l’Ile de Beauté. Déjà proche de rejoindre le Rapid Vienne l’été dernier, le joueur était finalement resté fidèle au Sporting.

Cet hiver, la donne s’annonce différente car la concurrence s’intensifie. Selon nos informations, l’Hapoel Beer Sheva (Israël) a déjà noué des premiers contacts. Mais ce n’est pas tout : une formation de Ligue 1, dont le nom n’a pas filtré, est sur les rangs, tout comme trois franchises de MLS et trois écuries de première division belge. Lanterne rouge de Ligue 2, le SC Bastia se trouve dans une position délicate. Si le club souhaite se sauver, il sait aussi qu’il sera difficile de retenir l’un de ses meilleurs éléments en cas d’offre satisfaisante. Le dossier Janneh risque d’animer les prochaines semaines du mercato bastiais.