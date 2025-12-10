Menu Rechercher
UEFA Europa League

OL : 2 joueurs absents contre Go Ahead Eagles

Demain soir, l’OL va retrouver la Ligue Europa. Avant le match face aux Go Ahead Eagles, Paulo Fonseca s’est présenté face à la presse. L’occasion de faire un point sur son prochain adversaire. « Ils ont 6 points. Ils ont battu deux équipes fortes, notamment Aston Villa. Une équipe qui gagne contre Aston Villa est forcément une équipe avec des qualités. J’ai regardé leurs matchs : c’est une équipe avec des qualités offensives, et défensivement très compacte. C’est pour cela que je pense que ce sera un match difficile demain, ici. J’ai vu le match contre Aston Villa puis celui contre le Feyenoord. Une équipe qui bat ce genre d’adversaires est forcément une équipe de qualité. »

Mais le coach portugais ne pourra pas compter sur tous ses joueurs. « Orel Mangala et Tanner Tessmann ne seront pas disponibles pour le match de demain.» Paulo Fonseca devra ausis faire sans tous les joueurs blessés ou en reprise, à savoir Ruben Kluivert, Malick Fofana et Ernest Nuamah. Non qualifié pour la compétition, Rachid Ghezzal manquera aussi à l’appel.

