FC Barcelone, Espagne : la mise au point cash d’Hansi Flick après la polémique autour de Lamine Yamal !

La convocation de la discorde. Ce vendredi, Luis De La Fuente, sélectionneur de l’Espagne, a décidé de convoquer Lamine Yamal pour les deux rencontres de la Roja à domicile contre la Géorgie (11 octobre) et la Bulgarie (14 octobre), alors même qu’il savait le joyau de 18 ans blessé. Une décision qui n’a pas manqué de faire réagir du côté de Barcelone. En effet, si le club catalan a annoncé le forfait de son crack pour 2 à 3 semaines d’absence en raison d’une douleur au pubis, Luis De La Fuente a lui pris un chemin bien différent. «Ici, ceux qui viennent sont en bonne santé. En état de jouer», affirmait ainsi le sélectionneur espagnol.

Alors que la polémique ne cesse d’enfler - qui plus est après le dernier rassemblement où Lamine Yamal était revenu blessé - Hansi Flick a tenté de calmer le jeu. «Tout le monde connait les qualités de Lamine. C’est aussi de ma responsabilité de gérer son temps de jeu. Parfois, les joueurs ne se sentent pas à 100% et se concentrent sur leurs forces mais on doit aussi défendre. Pour moi, il est intelligent, il sait voler le ballon aux autres et quand il est à 100%, il le fait. Maintenant, je dois gérer son temps de jeu. S’il ne peut pas le faire, il doit moins jouer», a tout d’abord rappelé, ce samedi, le coach allemand.

Hansi Flick calme le jeu

Relancé sur le cas du génie catalan, Flick en a également dit plus sur la nature de sa blessure : «avec une blessure comme celle de Lamine, c’est difficile de dire qu’il pourra jouer dans x semaines. On doit juste attendre, gérer son temps de jeu, ses entraînements avec notre staff. On doit y aller pas à pas et voir comment il évoluera». Dans l’incertitude, le technicien barcelonais n’a toutefois pas souhaité accabler la fédération espagnole, bien conscient qu’honorer le maillot de la Roja restait un privilège.

«Quand tu es un bon joueur, tu joues aussi en sélection et c’est un honneur. On doit gérer le temps de jeu de tous les joueurs, que cela soit à la fédération ou ici. C’est comme ça, c’est une bonne chose que beaucoup de joueurs vont en sélection mais on doit bien le gérer, avec les entraînements». Bien décidé à protéger son joueur et ne souhaitant pas en dire plus sur le changement de calendrier à partir de l’an dernier pour les trêves, Hansi Flick a finalement conclu son discours en envoyant un message clair à Luis De La Fuente, lui qui avait reproché au coach de 60 ans un manque d’empathie. «Je veux juste protéger mes joueurs. On doit penser à eux, c’est tout. Pour moi, c’est fini, on doit penser à autre chose et avancer». De quoi refermer la polémique ? Réponse dans les prochaines heures.