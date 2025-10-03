AS Roma - Lille : grosse polémique en Italie après l’exploit de Berke Özer

On en viendrait presque à croire que Berke Özer avait lui-même demandé à faire retirer les trois penaltys de la Roma hier soir, tant le Turc semblait facile dans l’exercice. En repoussant trois tentatives sur la même action, le gardien lillois est entré dans l’histoire des Coupes d’Europe. Le portier argentin de Gérone, Gazzaniga, en avait lui arrêté trois dans un même match en Espagne face à Bilbao, en 2024, mais à deux moments distincts (un en première période, un en deuxième qui avait été retiré).

La performance est évidemment héroïque, et elle est saluée à travers toute l’Europe. En Italie aussi, même si elle a laissé un goût plus qu’amer en déclenchant un véritable "penaltygate". «C’est la première fois que je vois trois penaltys manqués sur la même situation, grimaçait l’entraîneur romain Gasperini après le match. C’est une situation unique, aléatoire… C’est arrivé et ça a compromis le résultat. Il y a eu tellement d’erreurs techniques ce soir. L’épisode du penalty change l’analyse, mais on a essayé de lutter jusqu’au bout.»

« Gasperini avait qualifié Lookman de "pire tireur de penalty"… Peut-être jusqu’à ce soir »

Dans la presse, les deux tireurs coupables ne sont pas épargnés : Artem Dovbyk pour ses deux premières tentatives, et Soulé pour la dernière. Le Corriere della Sera écrit : «au moment où l’on pensait avoir tout vu, voici un 2 octobre qui restera gravé dans les mémoires. Non pas pour la qualité du match, ni pour la victoire de Lille, qui a révélé plus d’une des limites de la Roma que les résultats avaient jusque-là masquées. Mais pour ce qui s’est passé entre la 37e et la 39e minute de la seconde période… Dovbyk et Soulé ont fait naître le regret d’une incroyable triple erreur sur penalty face à Özer».

Le Corriere dello Sport ajoute : «à Rome, on ne peut pas tirer les penaltys comme ça, et on ne peut pas non plus jouer en Europe comme ça. Özer a dit non deux fois à Dovbyk et une fois à Soulé, dans une séquence folle qui a exalté le gardien turc de Lille, implacable à profiter des erreurs sur penalty et, surtout, d’une équipe imprécise, distraite en défense et stérile en attaque.» Les deux joueurs ne sont pas non plus épargnés dans la Gazzetta dello Sport : «Dovbyk a raté son premier tir, puis a fait pire sur le second. Puis l’ingéniosité de Soulé s’est arrêtée là, avec une frappe molle et désorientée. Il y a environ un an, Gasperini, alors à l’Atalanta, avait qualifié Lookman de "pire tireur de penaltys qu’il ait jamais vu". Peut-être jusqu’à ce soir…» Au moins, c’est clair.