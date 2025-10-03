Julian Draxler ouvre la porte à un retour à Schalke 04

Ancien du Paris Saint-Germain, Julian Draxler (32 ans) coule à présent des jours heureux à Al-Ahli au Qatar. Interrogé par Sport Bild, il a évoqué son quotidien. « Je peux mener une vie tout à fait normale ici. D’abord, on me reconnaît beaucoup moins. Et ceux qui me reconnaissent m’interrompent rarement lorsque je mange avec ma famille ou que je me promène au centre commercial. Cela peut paraître banal. Mais pour moi, c’était très inhabituel au début, et très amusant ! Cette intimité est également un facteur important qui explique pourquoi ma famille et moi aimons tant vivre ici.» Sous contrat jusqu’en 2028, l’Allemand prépare déjà l’avenir. « J’ai promis à ma famille de terminer mes études de management sportif d’ici 2028. Sinon, je suis ouvert à tout : un nouveau contrat de joueur, une pause avec ma famille ou un autre emploi dans le football. Ce qui m’attire vraiment après ma carrière de joueur, c’est de m’orienter vers un autre domaine du football : le management.»

Il n’a pas exclu un retour à Schalke 04. « Si Frank Baumann (directeur sportif, ndlr) me demandait de revenir un jour, à Schalke, afin de pouvoir le soutenir un peu, je ne dirais probablement pas non (rires). Plus sérieusement, je ne me considère pas comme ayant la capacité de prendre la responsabilité principale dès le départ, mais plutôt comme étant capable d’apprendre des autres et de progresser. Si Raúl (qui a joué avec Draxler à Schalke de 2010 à 2012, ndlr) cherchait un entraîneur adjoint et me contactait, je le ferais probablement aussi. Raúl a été mon mentor, même lorsque nous étions joueurs. C’est de lui que j’ai le plus appris, et je pense que cela pourrait également s’appliquer à d’autres domaines du football. J’imagine bien d’autres voies. La seule chose qui est sûre, c’est que je veux rester dans le football et me préparer au mieux pour la fin de ma carrière.» Un bel appel du pied.