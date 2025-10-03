Liverpool : le verdict est tombé pour Alisson

Le verdict est tombé pour Liverpool : Alisson Becker sera éloigné des terrains pendant environ six semaines selon le Daily Mail. Touché aux ischio-jambiers lors de la terrible défaite en Ligue des Champions face à Galatasaray mardi soir, le gardien brésilien manquera plusieurs chocs majeurs, dont les affrontements contre Manchester United, Manchester City et surtout le duel européen face au grand Real Madrid. Âgé de 33 ans et régulièrement freiné par les blessures ces dernières saisons, le portier manquera donc un calendrier décisif pour les Reds. Un gros coup dur pour Arne Slot.

La suite après cette publicité

Pour compenser cette absence de taille, Giorgi Mamardashvili, recruté cet été pour 29 millions d’euros, s’apprête à faire ses débuts en Premier League. Une nouvelle qui ajoute un peu plus de pression sur la défense de Slot, déjà fragilisée par deux défaites consécutives. Si la bonne nouvelle vient du retour espéré d’Hugo Ekitike face à Chelsea, la perte d’Alisson reste un coup dur pour Liverpool, en quête de relance dans une période charnière de la saison.