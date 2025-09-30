Galatasaray - Liverpool : les compositions officielles

La 2e journée de la Ligue des Champions se poursuit avec une affiche passionnante, Galatasaray accueille Liverpool au Rams Park. Nettement battus par Francfort (5-1) lors de la 1ère journée, les Lions doivent réagir ce soir devant leur public, la tâche s’annonce toutefois compliquée face à un grand d’Europe. En face, les Reds se sont imposés dans la douleur 3-2 contre l’Atletico Madrid, l’objectif est d’enchainer avec un nouveau succès. Cette affiche est à suivre en direct commenté sur le ite Foot Mercato.

Du côté des compositions d’équipes, Arne Slot fait dans le classique avec un 4-3-3. Alisson en dernier rempart, Frimpong et Kerkez latéraux, Konaté et Van Dijk dans l’axe. Au milieu, on retrouve Jones avec Gravenberch et Szoboszlai. Enfin en attaque, Wirtz et Gakpo entourent Ekitiké. Okan Buruk opte lui aussi pour un 4-3-3. Cakir au but, Singo et Jakobs sur les cotés de la défense, Bardakci forme la charnière avec Sanchez. Torreira et Gundogan avec Lemina au milieu du terrain. Le secteur offensif sera animé par Akgun, Yilmaz et Osimhen.

Les compositions

Galatasaray : Cakir – Singo, Sanchez, Bardakci, Jakobs – Torreira, Gündogan, Lemina - Akgun, Osimhen, B.A.Yilmaz

Liverpool : Alisson – Frimpong, Konaté, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, Szoboszlai, Jones - Wirtz, Ekitiké, Gakpo