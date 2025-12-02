Liverpool : Arne Slot calme le jeu pour Mohamed Salah

Pour la première fois depuis avril 2024, Mohamed Salah n’était pas titulaire dans une rencontre de Premier League le week-end dernier. Un terrible déclassement pour l’attaquant égyptien qui est en panne sèche depuis le début de saison malgré ses cinq buts et trois passes décisives en 18 matches. Forcément, ce choix fort d’Arne Slot a fait parler de l’autre côté de la Manche et le technicien néerlandais était relancé pour ce choix osé ce mardi en conférence de presse. Et ce dernier a tenu à expliquer sa décision tout en saluant le grand professionnalisme de son attaquant de 33 ans :

La suite après cette publicité

«C’était une réaction normale pour un joueur qui est assez bon pour jouer avec nous – et je le dis avec modération, car il a été exceptionnel pour ce club et le restera à l’avenir. Il n’était pas content de ne pas être titulaire, mais il n’était pas le seul. Mais il s’est comporté comme on pouvait s’y attendre de la part d’un tel professionnel : il a soutenu ses coéquipiers et s’est très bien comporté. On ne peut pas être un joueur qui doit jouer tous les trois jours à un niveau élevé, mais il est très discipliné et sait ce qu’il doit faire pour rester en forme. Qu’il joue bien, qu’il joue mal, qu’il joue ou qu’il ne joue pas, il sera toujours un professionnel de haut niveau.»