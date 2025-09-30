Menu Rechercher
1 - 0
30'
Ligue des Champions UEFA 2025/2026 2e journée
Galatasaray
1 - 0
30'
Liverpool
Regarder en direct sur CANAL+ SPORT
Temps forts
16'
1 - 0
V. Osimhen (SP)
Voir le live commenté
Classement live 16 Liverpool 3 18 Galatasaray 3
Possession 64% Liverpool Galatasaray
Tirs 3 1 3 2 1 4
Grosses occasions créées 100% Galatasaray 1 Liverpool 0
Compositions Galatasaray 4-2-3-1 Liverpool 4-2-3-1
Prono

Qui va gagner ?
GS
NUL
LIV
321 participants Terminé
Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Galatasaray SK Yunus Akgün 1
Tirs (%)
#1 Logo Liverpool FC Cody Gakpo 1/2 50% #2 Logo Galatasaray SK Victor Osimhen 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Liverpool FC Cody Gakpo 2
Dépossédé du ballon
#1 Logo Liverpool FC Curtis Jones 3
Duels gagnés (%)
#1 Logo Galatasaray SK Barış Yılmaz 5/6 83% #2 Logo Galatasaray SK Lucas Torreira 4/6 67%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Liverpool FC Ibrahima Konaté 3/3 100% #2 Logo Galatasaray SK Barış Yılmaz 2/3 67%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Galatasaray SK Mario Lemina 0/4 0% #2 Logo Liverpool FC Curtis Jones 0/4 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Liverpool FC Dominik Szoboszlai 0/2 0% #2 Logo Galatasaray SK Mario Lemina 0/2 0% #3 Logo Galatasaray SK Victor Osimhen 0/2 0%

Analyse avant-match

Probabilité de victoire
13% 42% 45%
Série en cours
V
V
D
V
V
D
V
V
V
V
Rencontres précédentes
0% 0 Victoire 0% 0 Nul 0% 0 Victoire

Blessures & suspensions

Yunus Akgün Yunus Akgün Blessure au genou Uğurcan Çakır Uğurcan Çakır Blessure musculaire Ismail Jakobs Ismail Jakobs Rupture du tendon d'Achille Yusuf Demir Yusuf Demir Blessure au mollet
Alexander Isak Alexander Isak Blessure à la cuisse Giovanni Leoni Giovanni Leoni Lésion du ligament croisé antérieur du genou Freddie Woodman Freddie Woodman Blessure à la cheville

Match Galatasaray - Liverpool en direct commenté

2e journée de Ligue des Champions UEFA - mardi 30 septembre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Galatasaray et Liverpool (Ligue des Champions UEFA, 2e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 2e journée de Ligue des Champions UEFA entre Galatasaray et Liverpool. Ce match aura lieu le mardi 30 septembre 2025 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Galatasaray et Liverpool.

Arbitres

Clément Turpin arbitre principal
0
3.3
Moyenne de cartons par match sur 3 matchs arbitrés
Nicolas Danos arbitre assistant
Benjamin Pages arbitre assistant
Jeremy Stinat quatrième arbitre
Mathieu Vernice arbitre VAR
Jérôme Brisard arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

RAMS Park İstanbul
RAMS Park
  • Année de construction : 2011
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 53798
  • Affluence moyenne : 29483
  • Affluence maximum : 53775
  • % de remplissage : 55

Match en direct

Date 30 septembre 2025 21:00
Compétition Ligue des Champions UEFA
Saison 2025/2026
Phase Phase de Ligue - journée 2
Diffusion CANAL+ SPORT
Code GS-LIV
Zone Europe
Équipe à domicile Galatasaray
Équipe à l'extérieur Liverpool
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Galatasaray et Liverpool en France ?

Le match est à suivre en direct le 30 septembre 2025 à 21:00 sur CANAL+ SPORT.

Où voir le match Galatasaray Liverpool en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Galatasaray et Liverpool ?

Galatasaray : le coach O. Buruk a choisi une formation en 4-2-3-1 : U. Çakır, I. Jakobs, A. Bardakcı, D. Sánchez, W. Singo, L. Torreira, M. Lemina, B. Yılmaz, İ. Gündoğan, Y. Akgün, V. Osimhen.

Liverpool : de son côté, l'équipe dirigée par A. Slot évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : Alisson Becker, M. Kerkez, V. van Dijk, I. Konaté, J. Frimpong, C. Jones, R. Gravenberch, C. Gakpo, F. Wirtz, D. Szoboszlai, H. Ekitiké.

Qui arbitre le match Galatasaray Liverpool ?

Clément Turpin est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Galatasaray Liverpool ?

İstanbul accueille le match au RAMS Park.

Quelle est la date et l'heure du match Galatasaray Liverpool ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 30 septembre 2025, coup d'envoi 21:00.

Qui a marqué le but pour Galatasaray ?

Un seul but a été inscrit pour Galatasaray par V. Osimhen 16' (sp.).

Top commentaires
Comparer les stats du match
