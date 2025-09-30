Prono
Match Galatasaray - Liverpool en direct commenté
2e journée de Ligue des Champions UEFA - mardi 30 septembre 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Galatasaray et Liverpool (Ligue des Champions UEFA, 2e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 2e journée de Ligue des Champions UEFA entre Galatasaray et Liverpool. Ce match aura lieu le mardi 30 septembre 2025 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Galatasaray et Liverpool.
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Galatasaray et Liverpool en France ?
Le match est à suivre en direct le 30 septembre 2025 à 21:00 sur CANAL+ SPORT.
- Où voir le match Galatasaray Liverpool en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Galatasaray et Liverpool ?
Galatasaray : le coach O. Buruk a choisi une formation en 4-2-3-1 : U. Çakır, I. Jakobs, A. Bardakcı, D. Sánchez, W. Singo, L. Torreira, M. Lemina, B. Yılmaz, İ. Gündoğan, Y. Akgün, V. Osimhen.
Liverpool : de son côté, l'équipe dirigée par A. Slot évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : Alisson Becker, M. Kerkez, V. van Dijk, I. Konaté, J. Frimpong, C. Jones, R. Gravenberch, C. Gakpo, F. Wirtz, D. Szoboszlai, H. Ekitiké.
- Qui arbitre le match Galatasaray Liverpool ?
Clément Turpin est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Galatasaray Liverpool ?
İstanbul accueille le match au RAMS Park.
- Quelle est la date et l'heure du match Galatasaray Liverpool ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 30 septembre 2025, coup d'envoi 21:00.
- Qui a marqué le but pour Galatasaray ?
Un seul but a été inscrit pour Galatasaray par V. Osimhen 16' (sp.).