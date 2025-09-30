Liverpool et Arne Slot se font détruire en Angleterre !

« Ce n’est pas une surprise, perdre contre Galatasaray. C’est une équipe très forte et jouer là-bas est difficile aussi, avec des fans et une ambiance de fou. Nous le savions déjà ». Les mots d’Ibrahima Konaté après la défaite des Reds sur la pelouse de Galatasaray (1-0) risquent de ne pas convaincre les supporters de Liverpool et les observateurs du foot anglais. Déjà battus par Crystal Palace ce week-end (1-0), les Liverpuldiens ont rendu une copie plutôt moyenne en terres stambouliotes et forcément, en Angleterre, les réactions sont assez fortes. Clairement, il y a de l’inquiétude.

« Ce n’est pas encore une crise, mais lors des deux derniers matchs, Liverpool n’a pas été en mesure de surmonter certains des problèmes qui ont été présents pendant la saison, mais qui n’ont pas été coûteux en raison des buts de l’équipe de Slot en fin de match », explique par exemple The Athletic. « Victor Osimhen aurait facilement pu marquer deux ou trois buts, et il y a eu d’autres occasions en raison de la négligence de Liverpool. Galatasaray s’est vu offrir des occasions et cela aurait pu finir sur un plus gros score que 1-0 », lance de son côté BBC Sport.

Slot encore critiqué

« Ce ne sont pas des bons derniers jours pour Liverpool. La défaite contre Crystal Palace a ruiné leur début parfait en Premier League, maintenant leur invincibilité en Ligue des champions a également disparu. Mais quelle est la prochaine étape ? Alisson et Hugo Ekitike sont sortis blessés, mais c’est plus inquiétant que cela. Liverpool a été mauvais dans les deux extrémités du terrain, gâchant des occasions, mais en offrant également à Galatasaray, au milieu d’une ambiance vraiment bruyante. D’énormes questions pour Arne Slot à venir », peut-on lire dans Sky Sports.

Ce n’est que la deuxième fois que Liverpool perd deux rencontres de suite sous Arne Slot, mais le Néerlandais a fait des choix critiqués ce soir. « Sa décision de laisser Mohamed Salah sur le banc et de faire jouer Jérémie Frimpong devant Dominik Szoboszlai dans un rôle avancé n’avait pas de sens ici », indique The Mirror. Et des joueurs sont déjà pointés du doigt. Si Hugo Ekitike, qui est sorti en boitant s’en sort plutôt bien dans les analyses, d’autres en prennent pour leur grade, à l’image d’Ibrahima Konaté, mais surtout de Florian Wirtz, qui commence à devenir un vrai problème…

