Jamie Carragher fustige Liverpool après la défaite contre Galatasaray

Jamie Carragher, ancien défenseur des Reds, n’a pas mâché ses mots après la défaite 1-0 de Liverpool à Galatasaray ce mardi soir en Ligue des Champions sur CBS Sports. L’ancienne légende du club anglais a jugé l’équipe « pas de haut niveau » et a dénoncé un « chaos » sur le terrain, appelant le manager Arne Slot à corriger rapidement la situation. « Liverpool ne joue pas au football en ce moment, mais au basket. C’est un jeu de bout en bout, et je ne pense pas que les grandes équipes jouent comme ça », a-t-il déclaré. Carragher a également pointé du doigt Florian Wirtz, recrue phare du club, transféré pour plus de 125 M€, estimant que le jeune joueur « n’est pas du tout dans la course » et devrait être temporairement écarté pour retrouver l’équilibre de l’équipe.

L’ancien capitaine a rappelé que ces problèmes ne sont pas apparus avec cette seule défaite, mais se sont fait sentir malgré les victoires initiales de Liverpool cette saison. « Ce ne sont pas les pertes qui m’inquiètent, mais les performances. Palace a créé sept grosses occasions ce week-end, soit plus que n’importe quelle équipe en Premier League, et Liverpool est champion. Le manager doit régler ce problème », a-t-il insisté, avant d’ajouter : « pour l’instant, c’est le chaos. » Ces déclarations sonnent comme un avertissement pour Liverpool avant leur déplacement à Chelsea ce samedi en Premier League.