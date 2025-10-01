Menu Rechercher
Ligue des Champions

Arsenal - Olympiakos : les compositions officielles

Par Aurélien Bayard
1 min.
Mikel Arteta @Maxppp
Arsenal Olympiakos
Pour cette deuxième journée de Ligue des Champions, Arsenal reçoit Olympiakos (une rencontre à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21h). Les Grecs, déjà auteur d’un nul piteux lors de son premier match face au petit poucet Pafos, en plus réduit à dix, s’attaque donc à un gros morceau.

Mikel Arteta utilise un 4-3-3 avec un onze très similaire à celui face à Newcastle. White a été préféré à Timber côté droit tandis que Rice cède sa place à Merino au milieu de terrain. Martinelli sera sur l’aile gauche. En dehors cela, nous retrouvons les habituels titulaires comme William Saliba qui vient de prolonger. Odegaard a le brassard de capitaine et Gyokeres est en pointe. José Luis Mendilibar préfère s’appuyer sur 4-2-3-1. L’ancien Monégasque Gelson Martins est présent sur le côté droit de l’attaque. Son pendant à gauche est Podence, déjà aperçu en Premier League avec Wolverhampton. Le Marocain El Kaabi est seule en pointe.

Les compositions officielles :

Arsenal : Raya - White, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly - Merino, Zubimendi, Odegaard - Trossard, Gyokeres, Martinelli

Olympiakos : Tzolakis - Costinha, Retsos, Pirola, Ortega - Dani Garcia, Hezze - Gelson Martins, Chiquinho, Podence - El Kaabi

Ligue des Champions
Arsenal
Olympiakos

Ligue des Champions
Arsenal Logo Arsenal FC
Olympiakos Logo Olympiakos Pirée
