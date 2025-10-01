LdC, PSG : la raison du forfait surprise de João Neves

C’est la grosse surprise de l’avant-match entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone. Alors que le club de la capitale l’avait annoncé titulaire, João Neves a finalement cédé sa place à Warren Zaïre-Emery à la dernière minute.

Selon les informations de Canal+, le milieu de terrain a eu de mauvaises sensations à la fin de l’échauffement. Le staff du PSG n’a donc pas voulu prendre le moindre risque pour ce match prestigieux, mais pas décisif pour l’avenir européen des Rouge et Bleu.