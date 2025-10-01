LdC : le classement général après la 2e journée
La deuxième journée de la Ligue des Champions a rendu son verdict. Hier, l’Olympique de Marseille a réalisé une bonne opération en effaçant sa défaite à Madrid par un large succès contre l’Ajax Amsterdam (4-0). Un succès qui a permis aux Phocéens de remonter à la 12e place du classement général. Ce soir, le Paris Saint-Germain et l’AS Monaco jouaient gros aussi face au FC Barcelone et Manchester City.
Classement général Ligue des Champions UEFA
|#
|Équipe
|Pts
|J
|DIF
|G
|N
|D
|BP
|BC
|1
|Bayern Munich
|6
|2
|+6
|2
|0
|0
|8
|2
|2
|Real Madrid
|6
|2
|+6
|2
|0
|0
|7
|1
|3
|PSG
|6
|2
|+5
|2
|0
|0
|6
|1
|4
|Inter Milan
|6
|2
|+5
|2
|0
|0
|5
|0
|5
|Arsenal
|6
|2
|+4
|2
|0
|0
|4
|0
|6
|Qarabağ
|6
|2
|+3
|2
|0
|0
|5
|2
|7
|Dortmund
|4
|2
|+3
|1
|1
|0
|8
|5
|8
|Man City
|4
|2
|+2
|1
|1
|0
|4
|2
Grâce à leur victoire aux forceps sur la pelouse de Montjuic (2-1), les champions d’Europe parisiens rejoignent le club des six équipes ayant remporté leurs deux premiers matches et pointent au troisième rang. De son côté, Monaco a su trouver les ressources pour accrocher Manchester City (2-2) et remonte à la 30e place. Benfica (33e), l’Athletic (34e), l’Ajax (35e) et Kairat Almaty (36e) sont les quatre formations à avoir perdu tous leurs matches.
