LdC : le classement général après la 2e journée

La deuxième journée de la Ligue des Champions a rendu son verdict. Hier, l’Olympique de Marseille a réalisé une bonne opération en effaçant sa défaite à Madrid par un large succès contre l’Ajax Amsterdam (4-0). Un succès qui a permis aux Phocéens de remonter à la 12e place du classement général. Ce soir, le Paris Saint-Germain et l’AS Monaco jouaient gros aussi face au FC Barcelone et Manchester City.

Grâce à leur victoire aux forceps sur la pelouse de Montjuic (2-1), les champions d’Europe parisiens rejoignent le club des six équipes ayant remporté leurs deux premiers matches et pointent au troisième rang. De son côté, Monaco a su trouver les ressources pour accrocher Manchester City (2-2) et remonte à la 30e place. Benfica (33e), l’Athletic (34e), l’Ajax (35e) et Kairat Almaty (36e) sont les quatre formations à avoir perdu tous leurs matches.

