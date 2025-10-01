Menu Rechercher
Ligue des Champions

LdC : le classement général après la 2e journée

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Le trophée de la Champions League @Maxppp
Barcelone 1-2 PSG

La deuxième journée de la Ligue des Champions a rendu son verdict. Hier, l’Olympique de Marseille a réalisé une bonne opération en effaçant sa défaite à Madrid par un large succès contre l’Ajax Amsterdam (4-0). Un succès qui a permis aux Phocéens de remonter à la 12e place du classement général. Ce soir, le Paris Saint-Germain et l’AS Monaco jouaient gros aussi face au FC Barcelone et Manchester City.

Classement général Ligue des Champions UEFA

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Bayern Munich Bayern Munich 6 2 +6 2 0 0 8 2
2 Logo Real Madrid Real Madrid 6 2 +6 2 0 0 7 1
3 Logo PSG PSG 6 2 +5 2 0 0 6 1
4 Logo Inter Milan Inter Milan 6 2 +5 2 0 0 5 0
5 Logo Arsenal Arsenal 6 2 +4 2 0 0 4 0
6 Logo Qarabağ Qarabağ 6 2 +3 2 0 0 5 2
7 Logo Dortmund Dortmund 4 2 +3 1 1 0 8 5
8 Logo Man City Man City 4 2 +2 1 1 0 4 2
Grâce à leur victoire aux forceps sur la pelouse de Montjuic (2-1), les champions d’Europe parisiens rejoignent le club des six équipes ayant remporté leurs deux premiers matches et pointent au troisième rang. De son côté, Monaco a su trouver les ressources pour accrocher Manchester City (2-2) et remonte à la 30e place. Benfica (33e), l’Athletic (34e), l’Ajax (35e) et Kairat Almaty (36e) sont les quatre formations à avoir perdu tous leurs matches.

