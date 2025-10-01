Menu Rechercher
Hansi Flick explique pourquoi le Barça a perdu

Barcelone 1-2 PSG

Hansi Flick avait la tête des mauvais jours après la défaite de son équipe face au PSG, à domicile. Une défaite "à la Flick" pour la presse espagnole, qui reproche à l’entraîneur allemand les espaces trop souvent laissés aux adversaires du Barça. Mais la vision de Flick est toute autre.

« Nous avons bien mieux joué en première période qu’en seconde. Nous avons encaissé trop de buts à cause de la fatigue. Le PSG est une excellente équipe, ils ont des joueurs très jeunes et rapides, et ils ont fait un match fantastique. Nous n’avons pas joué à notre meilleur niveau, et contre un adversaire comme celui-là, c’est nécessaire. Ils méritaient la victoire. Je pense que Pedri et Frenkie ont joué beaucoup de minutes. C’est important qu’ils soient frais, mais l’important, c’est l’équipe », a-t-il déclaré après la rencontre.

