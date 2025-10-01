LdC, Barça : le constat lucide de Jules Koundé sur le niveau du PSG

Le FC Barcelone a vécu une grosse désillusion ce soir en perdant à domicile face au Paris Saint-Germain (1-2). À l’issue du match, Jules Koundé dressait un constat lucide sur ce qu’il avait manqué aux Blaugranas pour l’emporter. L’occasion pour le défenseur français de rendre hommage aux Franciliens.

« Je pense le contrôle du ballon, ils ont été supérieurs physiquement. On n’a pas réussi à presser comme on le voulait. Aussi à souligner qu’ils ont fait une très bonne prestation. Pas surpris, on connaissait la qualité de cette équipe qui est en pleine confiance, qui a des joueurs de qualité. Aujourd’hui, ils ont montré qu’ils étaient champions d’Europe. Ils ont tout simplement été meilleurs ce soir », a-t-il déclaré au micro de Canal+.