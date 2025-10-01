L’OM craint le pire pour Facundo Medina

La soirée a presque été parfaite pour l’Olympique de Marseille. Opposés à l’Ajax Amsterdam lors de la deuxième journée de la phase de ligue de l’UEFA Champions League, les Phocéens se sont facilement imposés 4 à 0 devant un public qui a parfaitement joué son rôle de douzième homme. La seule ombre au tableau est venue de la blessure de Facundo Medina. Titulaire au coup d’envoi de la rencontre, le défenseur a été touché à la cheville droite à la suite d’un contact avec Rosa.

Le joueur marseillais, qui boitait, a été remplacé par CJ Egan-Riley. Après la rencontre, Medhi Benatia a donné de ses nouvelles. Et elles ne sont pas forcément bonnes. «Je suis très déçu pour Facundo Medina, qui s’est blessé. Il passera une IRM demain, mais ce n’est pas bon signe. C’est un joueur qu’on voulait fortement et dont on aura besoin. En revanche, je suis aussi content pour CJ , qui a fait une belle rentrée», a-t-il avoué en zone mixte.