OM : Facundo Medina sort sur blessure

L’Olympique de Marseille est en feu ce soir. Auteurs d’un début de match exceptionnel avec trois buts inscrits en moins de trente minutes, les joueurs de Roberto De Zerbi régalent pour le moment (3-0).

Malheureusement pour les Phocéens, Facundo Medina a dû sortir sur blessure. Suite à un contrat avec Rosa, l’Argentin s’est blessé à la cheville droite. Il a été remplacé par CJ Egan-Riley. Un coup dur pour lui qui était déjà arrivé blessé à l’OM cet été.